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Региональные чиновники выявили имущественные нарушения у Опочецкой межрайонной больницы
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Региональные чиновники выявили имущественные нарушения у Опочецкой межрайонной больницы 

Псковская губерния 2 часа назад
В апреле комитет по имущественным отношениям администрации Псковской области провёл две выездные проверки областного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Опочецкой межрайонной больницей и Опочецкой общеобразовательной школе-интернату. По результатам проверок у Опочецкой общеобразовательной школы-интерната нарушений выявлено не было, у Опочецкой межрайонной больницы были выявлены нарушения относительно порядка списания имущества. Учреждению было вынесено одно административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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