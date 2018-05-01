Региональные чиновники выявили имущественные нарушения у Опочецкой межрайонной больницы 

В апреле комитет по имущественным отношениям администрации Псковской области провёл две выездные проверки областного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Опочецкой межрайонной больницей и Опочецкой общеобразовательной школе-интернату. По результатам проверок у Опочецкой общеобразовательной школы-интерната нарушений выявлено не было, у Опочецкой межрайонной больницы были выявлены нарушения относительно порядка списания имущества. Учреждению было вынесено одно административное наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».