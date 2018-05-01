Региональные чиновники выявили имущественные нарушения у Опочецкой межрайонной больницы 

Псковская губерния: последние новости

УФСИН России по Псковской области попросит финансовой помощи у врио губернатора региона

Администрация Пскова попросила у Минкульта 240 млн рублей на реставрацию музыкальной школы №1 им. Н.А. Римского- Корсакова»