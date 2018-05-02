SANA сообщила о 25 погибших в Сирии при ударах коалиции‍

Инцидент произошел в пригороде города Хасеке на севере Сирии.

"Американская коалиция совершает новую резню по отношению к сирийцам, в результате которой погибли 25 мирных жителей в деревне Эль-Фадыль в пригороде Хасеке", — отметил источник агентства.

Коалиция во главе с США, не имеющая разрешения на присутствие в Сирии от ее правительства, не первый раз наносит подобные авиаудары, в результате которых гибнут люди.

В конце апреля коалиция сообщила, что в результате ударов в Сирии и Ираке с 2014 года погибли почти 900 мирных жителей. «Не менее 883 гражданских были непреднамеренно убиты в результате ударов коалиции с начала операции „Непоколебимая решимость“, — говорится в отчете, распространенном пресс-службой.

США объясняют свое военное присутствие в регионе необходимостью бороться с террористами, прежде всего с »Исламским государством" *. Под ее контролем, а также поддерживаемых ими Сирийских демократических сил, находится значительная часть территории страны.

Вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с марта 2011 года. По оценке Организации Объединенных Наций , количество человек, погибших в результате боевых действий в стране, может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

Урегулирование конфликта обсуждается на площадках Астаны и Женевы. Активное участие в процессе примирения враждующих сторон принимает Россия . Прошедший 30 января в Сочи конгресс сирийского нацдиалога стал первой с начала конфликта попыткой собрать на одной переговорной площадке широкий состав участников.

*Террористическая организация, запрещенная в России