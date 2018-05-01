Свыше 3,4 млн человек пришли на первомайские мероприятия в более 2,1 тыс. населенных пунктах РФ 

В мероприятия по случаю Праздника весны и труда в 2018 г. на территории Российской Федерации приняли участие более 3,4 млн чел. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«1 мая в более чем 2,1 тыс. городах и населенных пунктах РФ состоялось свыше 3,3 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3,4 млн человек. При проведении праздничных демонстраций и шествий существенных нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — сказала И. Волк.
Она добавила, что для обеспечения общественного порядка на первомайских мероприятиях были задействованы свыше 47 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Кроме того, для охраны правопорядка были привлечены военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований, казачества.