Свыше 3,4 млн человек пришли на первомайские мероприятия в более 2,1 тыс. населенных пунктах РФ

В мероприятия по случаю Праздника весны и труда в 2018 г. на территории Российской Федерации приняли участие более 3,4 млн чел. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«1 мая в более чем 2,1 тыс. городах и населенных пунктах РФ состоялось свыше 3,3 тыс. массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3,4 млн человек. При проведении праздничных демонстраций и шествий существенных нарушений общественного порядка не зарегистрировано», — сказала И. Волк.