СМИ: потери войск США в Афганистане находятся на самом высоком уровне с 2015 года

ВАШИНГТОН, 3 мая. / ТАСС /. Потери личного состава, которые несут дислоцированные в Афганистане американские войска, находятся на самом высоком уровне с 2015 года, а подконтрольная повстанцам территория за тот же период существенно увеличилась. Такие данные последнего квартального доклада офиса Специального генерального инспектора правительства США по вопросам реконструкции в Афганистане (SIGAR) привела газета Military Times.

Согласно отчету SIGAR, в 2017 году в Афганистане погибли 11 американских военнослужащих и 102 получили ранения. По убитым, как отмечается в докладе, показатель прошлого года чуть превышает потери двух предшествующих лет — 9 в 2016 году и 10 в 2015, но по раненым произошло значительное увеличение — 102 в 2017 году против 71 и 75 в 2016 и 2015 годах соответственно. В первом квартале текущего года эти потери составили двое военнослужащих убитыми и 22 ранеными.

Подконтрольная афганскому правительству территория сократилась с 2015 года, по оценкам составителей доклада, с 72% до 56% на конец 2017 года. Повстанцы же, причисляющие себя в основном к радикальному исламистскому движению «Талибан» (запрещено в РФ ), расширили зону своего влияния с 7% до 14%. Увеличилась — с 21% до 30% — и доля так называемых спорных территорий, где невозможно точно установить наличие чьего-либо контроля. SIGAR приводит и такой показатель, как контроль над населением, который также изменился в пользу повстанцев, — с 9% в 2016 году до 12% на январь 2018 года.

Констатируется в докладе и резкое сокращение — без указания конкретных причин — численности афганских сил безопасности: армии и полиции. Первые за период с января 2017 по январь текущего года уменьшились на 4818 человек, вторые — на 23210.

Тем не менее, как отметила газета, Пентагон не склонен драматизировать ситуацию. «Мы будем и далее поддерживать народ Афганистана и афганское правительство, и миссия НАТО [там] будет продолжена по мере того, как мы подталкиваем их [талибов] к достижению политического урегулирования», — приводит издание слова министра обороны США Джеймса Мэттиса , которого журналисты попросили прокомментировать цифры, представленные в докладе SIGAR.

Выразил оптимизм и представитель натовской операции в Афганистане «Решительная поддержка». Он подчеркнул, что доклад SIGAR наряду с констатацией некоторого ухудшения в области безопасности в этой стране указывает и на «умеренные улучшения в сфере распространения в Афганистане правительственного контроля». «Вызовы по-прежнему имеют место, но „Решительная поддержка“ настроена на их преодоление и использует имеющиеся возможности для ограничения амбиций „Талибан“, — заявил газете представитель альянса.

На сегодняшний день, по сведениям издания, в Афганистане дислоцированы 14000 американских военнослужащих. Около 7800 из них участвуют в операции „Решительная поддержка“, ориентированной на обучение и повышение боевой подготовки афганской армии. Остальные американские солдаты и офицеры задействованы в организации воздушных операций, обучении афганского спецназа и в проведении контртеррористических и антинаркотических рейдов.