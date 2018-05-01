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Макаревич: В публичных акциях в День Победы я не участвую
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Макаревич: В публичных акциях в День Победы я не участвую 

Национальная Служба Новостей 40 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В День Победы 9 мая в этом году традиционно пройдет патриотическая акция «Бессмертный полк». Участие в ней принимают жители более 80 государств и территорий, которые проходят колонной по улицам городов с портретами своих близких в память о подвигах участников Великой Отечественной войны. В прошлом году колонны «Бессмертного полка» прошли практически во всех городах России, собрав около восьми миллионов человек.
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в эфире НСН рассказал, что в день праздника будет находиться за рубежом и не планирует принимать участие в публичных патриотических акциях.
«Я уезжаю из Москвы. Поэтому в акции принимать участие не буду. Это будет не публичное мероприятие. В основном, это с работой связано. Отчасти путешествие. Я сейчас еду в Тбилиси. Оттуда я еду в Ирландию, так что я вернусь уже после праздников», — сообщил музыкант.
Толстой ответил на нападки Макаревича
В Москве 9 мая ряд улиц будут перекрыты в связи с проведением шествия. Так, с 12.00 по мск будет закрыт Ленинградский проспект от станции метро «Динамо», 1-я Тверская-Ямская улица, Тверская, Моховая, Театральный проезд, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост.
Напомним, Андрей Макаревич в начале 2014 года одним из первых выступил против возможного ввода российских войск на территорию Украины в ходе Крымского кризиса. После музыкант неоднократно негативно высказывался в СМИ о ситуации в российском обществе. Так, в марте этого года он опубликовал пост о поездке в США, в комментариях к которому в шутку предположил, что российская госпропаганда открыла «какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов». В середине апреля музыкант на своей странице в Faceebook раскритиковал заявление вице-спикера Госдумы Петра Толстого, который в эфире телепрограммы посоветовал россиянам заваривать кору дуба и пить «Боярышник» вместо американских лекарств, которые могут попасть под российские контрсанкции.
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