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Мария Ивакова призвала присоединиться к «Бессмертному полку»
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Мария Ивакова призвала присоединиться к «Бессмертному полку» 

Russianshowbiz.info 40 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Ведущая программы "Орел и решка. Шопинг" Мария Ивакова порассуждала на тему важности праздника 9 мая.
Девушка отметила, что для России этот праздник — один из самых главных. «На парад, салют и прочую подготовку выделяется огромный бюджет, а если подумать: самое ценное — это то, как люди сами проявляют себя в этот день», — написала Мария.
Телеведущая поддерживает участие в «Бессмертном полку» и считает крайне важным тот факт, что люди выходят на улицы с портретами родственников, которые принимали участие в войне. «Причём не только в нашей стране, а во всем мире. Это настолько масштабно и трогательно, что хочется призвать всех присоединиться к этой акции 9 мая», — сказала телеведущая.
Девушка спросила читателей, участвовали они в такой акции и собираются ли выходить на улицы с портретами ветеранов в этом году. Читатели заметили, что для них эта акция — очень эмоциональное событие, и многие люди стараются присоединяться к «Бессмертному полку» всей семьей.
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