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Безработная россиянка оставила 7700 швейцарских франков чаевых в кебабной
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Безработная россиянка оставила 7700 швейцарских франков чаевых в кебабной 

Мир24 43 минуты назад
Фото: Мир24
Безработная россиянка оставила персоналу швейцарской кебабной 7700 франков на чай. Женщина случайно перепутала пин-код от банковской карте с суммой для списания с учетом чаевых.
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Настоящая стоимость заказа составила всего 24 франка. Пропажу денег женщина обнаружила лишь спустя месяц после стольк дорогого обеда в городе Дитикон, когда получила отчет о тратах за последнее время.
Россиянка попыталась вернуть утерянное через полицию, но правоохранители не нашли состава преступления, и, как следствие — повода вернуть средства. Она также пыталась связаться с владельцем заведения, но тот оказался в отъезде. Вернуть девушке потерянные средства согласился его брат.
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