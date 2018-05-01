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В Беларуси в День труда чествуют лучших работников предприятий
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В Беларуси в День труда чествуют лучших работников предприятий 

Мир24 49 минут назад
В Беларуси в День труда на гуляния вышли сотни тысяч людей. Первое мая — один из самых популярных праздников в стране, у которого даже есть свои традиции, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
В минском парке Победы сегодня многолюдно. Отмечать праздник вышли более десяти тысяч человек, а хорошая летняя погода — настоящий подарок трудящимся. Активисты профсоюзов прошли колонной вдоль главного проспекта столицы, а затем по традиции возложили цветы к стеле «Минск — город-герой».
«Праздник действительно имеет очень большую историю. Нам он запомнился большими колоннами, которые двигались с веточками березы, с ленточками, шариками. Сегодня традиция сохраняется. И прежде всего, лидер этого мероприятия — это профсоюзы», — отметила министр труда и социальной защиты Беларуси Ирина Костевич.
Первый день мая — это не только праздник, но и повод собраться вместе и обсудить волнующие темы.
«Есть сегодня и проблемные вопросы, трудности. Мы сегодня добиваемся их решения. Необходимо усилить защиту человека труда. Сегодня мы требуем, чтобы доходы населения были адекватны с расходами населения», — сказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.
На праздник пришли и ветераны труда, и те, кому еще далеко до первых трудовых дней. В стране сегодня выходной.
«Радостное настроение. Погода хорошая. Ребенка в первый раз вывела на такой праздник», — сказала участница праздничных мероприятий.
«Слава человеку труда. Это было всегда, во все века. И я думаю, это сохранится на все века. С праздником!» — сказала местная жительница.
По традиции этот день чествуют лучших работников предприятий. Житель Минска Анатолий Иванович Булойчик со своей семьей сегодня на главной концертной площадке города. Начинал с токаря на Минском заводе колесных тягачей, встретил там жену, а теперь возглавляет цех. Общий стаж трудовой династии Булойчик — более 200 лет.
«По моему приглашению пришли на завод и дочь, и сын. Надеюсь, что появятся на заводе и внуки. Получат образование и дальше будут развивать наше замечательное предприятие и нашу страну», — сказал Анатолий Булойчик.
Главное, считает семья Булойчик, — это выбрать работу по душе. А тот, кто умеет трудиться, и отдыхает на славу.
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