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Ее засунули в мешок и выбросили в яму с дегтем…
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Ее засунули в мешок и выбросили в яму с дегтем… 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Джонни Алкинта с сыном гулял по пустыне около своего дома. И в один момент они увидели кое-что ужасное. В яме с дегтем отчаянно барахтался пес. Мужчинам пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить собаку. Они были шокированы тем, что она находилась в мешке. Ведь это значило, что в яме животное оказалось не случайно — его туда выбросили. Бедняжку сразу же доставили в местную ветклинику, но мало кто верил, что она сможет справиться с воздействием токсинов.
Сотрудники клиники около 4 часов очищали собаку от липкой массы.
Сейчас власти города занимаются расследованием этого случая, чтобы найти и наказать виновного. А собачка Айкитрен («деготь» с испанского) продолжает поправляться. Она заметно повеселела и похорошела.
Когда состояние здоровья Айкитрен окончательно придет в норму, ей планируют найти хороших хозяев, в доме которых она сможет наслаждаться жизнью, которой чуть не лишилась из-за вопиющей человеческой жестокости.
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