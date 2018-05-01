Ее засунули в мешок и выбросили в яму с дегтем…

Джонни Алкинта с сыном гулял по пустыне около своего дома. И в один момент они увидели кое-что ужасное. В яме с дегтем отчаянно барахтался пес. Мужчинам пришлось приложить немало усилий, чтобы вытащить собаку. Они были шокированы тем, что она находилась в мешке. Ведь это значило, что в яме животное оказалось не случайно — его туда выбросили. Бедняжку сразу же доставили в местную ветклинику, но мало кто верил, что она сможет справиться с воздействием токсинов.

Сотрудники клиники около 4 часов очищали собаку от липкой массы.

Сейчас власти города занимаются расследованием этого случая, чтобы найти и наказать виновного. А собачка Айкитрен («деготь» с испанского) продолжает поправляться. Она заметно повеселела и похорошела.

Когда состояние здоровья Айкитрен окончательно придет в норму, ей планируют найти хороших хозяев, в доме которых она сможет наслаждаться жизнью, которой чуть не лишилась из-за вопиющей человеческой жестокости.