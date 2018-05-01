Китайское приложение заблокировало контент со свинкой Пеппой

Персонажа из мультфильмов связывают с контркультурой.

Популярный китайский сервис Douyin, благодаря которому пользователи могут загружать и редактировать короткие видео, в минувшие выходные удалил более 30 тысяч роликов со свинкой Пеппой, — сообщают СМИ со ссылкой на The Global Times. Видео всё ещё доступны в интернете, однако в приложении их больше найти нельзя.

Журналисты связывают блокировку контента, посвящённого Пеппе, с тем, что Коммунистическая партия Китая считает этого популярного персонажа «гангстерской иконой». Пеппа, по их словам, стала символом субкультуры Shehuiren — к ней принадлежат люди, не имеющие работы, и «другие бандиты».

«Свинка Пеппа» должна рассказывать детям о семейных ценностях, что вполне подходит китайской культуре, но тот факт, что молодые люди превратили её в нечто, связанное с бандитами, совершенно противоположно тому, что Си Цзиньпин хотел бы.

эксперт по цифровым медиа в интервью для SBS News

«Свинку Пеппу» в Китае начали транслировать в 2015 году. Однако в 2017-м невинный мультфильм посчитали символом подрывной деятельности: среди молодёжи получили широкое распространение аксессуары и временные татуировки с Пеппой, а раньше в Китае запрещалось публиковать фото с татуировками в рамках борьбы с вульгарностью.

Кроме того, как сообщает SBS News, рифмованная фраза, которую можно перевести как «Набей себе татуху со Свинкой Пеппой — вырази благодарность своим братанам», недавно стала вирусной в китайских социальных сетях, из-за чего, судя по всему, и произошла блокировка.

Это не первый мультипликационный персонаж, забаненный в Китае. Похожая участь постигла диснеевского Винни-Пуха из-за распространения мемов, в которых он сравнивается с Си Цзиньпином, действующим генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Китая.