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Курсанты Военно-медицинской академии выступили на XVIII межвузовской студенческой конференции «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии»
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Курсанты Военно-медицинской академии выступили на XVIII межвузовской студенческой конференции «Актуальные вопросы травматологии и ортопедии» 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе конференции прозвучали в общей сложности 30 докладов.
В апреле 2018 года состоялся визит в Военно-медицинскую академию группы участников кружка кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова во главе с профессором Глебом Владимировичем Коробушкиным, во время которого гости посетили многопрофильную клинику академии, приняли участие в практических занятиях, проводимых преподавателями кафедры военно-полевой хирургии, а так же анестезиологии и реаниматологии, побывали в симуляционном центре и мемориальном зале академии.
Получив заряд положительных эмоций, гости пригласили сотрудников кафедры Военно-полевой хирургии и курсантов которые занимаются в кружке ВНОкС для участия в ежегодной XVIII межвузовской студенческой конференции, которая проходила 18 апреля на территории Первой градской больницы в Москве. В 2017 году наши кружковцы достойно выступили на этой конференции, а доклад курсанта 2 факультета А. А. Почтарника занял I место.
В этом году конференцию открыл почетный профессор кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова Скороглядов Александр Васильевич, который обратил внимание на важность взаимодействия между студентами разных вузов и отметил расширение географии конференции. После вступительной речи слово для прочтения профессорской лекции было предоставлено научному руководителю кружка ВНОКС военно-полевой хирургии ВМедА преподавателю кафедры Реве Виктору Александровичу. Его лекция на тему «Смена концепции АВС при травме: современный подход к остановке наружного и внутреннего кровотечения» была посвящена первоочередному значению гемостаза и кровесбережения в спасении жизни раненых и пострадавших.
В ходе трех частей конференции, разделенных короткими перерывами на кофе-брейк, прозвучали в общей сложности 30 докладов из 13 регионов России и Беларуси. Три доклада устной сессии были представлены кружковцами ВНОКС кафедры ВПХ академии. Курсант 5 курса 3 факультета Александр Вертий рассказал о разработке табельных средств для устранения открытого и напряженного пневмоторакса, предназначенных для оказания помощи в военное и мирное времени. Курсант 6 курса 2 факультета Насурдин Насурдинов доложил о разработке изделий для устранения асфиксии. Результаты поиска перспективных решений для щадящей остановки кровотечений — эндоваскулярной баллонной окклюзии аорты — при тяжелой травме были доложены курсантом 6 курса 2 факультета Александром Почтарником.
По результатам конференции организаторами и слушателями были определены победители. Два высших места из числа призеров заняли представители кружка ВНОКС кафедры ВПХ ВМедА. По результату подсчета голосов с большим отрывом лидировал доклад курсанта Вертия А. Б., следующим за ним среди лучших назван доклад курсанта Почтарника А. А. Призеры были награждены подарками — современными книгами-атласами по травматологии и ортопедии. Организаторы отметили высокий уровень докладов и значимость проведения подобных мероприятий для обучения будущих медицинских специалистов. Руководитель кружка кафедры травматологии, ортопедии и военно-полевой хирургии РНИМУ имени Н. И. Пирогова профессор Глеб Владимирович Коробушкин обещал в будущем году командировать для участия с докладами в заседании ВНОКС кафедры ВПХ своих лучших студентов.
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