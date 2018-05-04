Красноярские ТЭЦ готовы к прохождению паводков

Специалисты Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании прошли теоретический и практический курсы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними паводками.

Практические учения проходили на специальной площадке на территории теплоэлектроцентрали. Специалисты прошли теоретический курс и отработали на практике действия по защите насосных хозяйственно питьевой воды (НХПВ) в период весеннего паводка, организации ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, действий нештатного формирования аварийно-технической команды по электросетям, по водопроводным сетям и теплосетям (НФГО), при работах по защите и восстановлению НХПВ в период паводка.

«Главная задача такого курса — это практическая подготовка наших сотрудников к действиям при угрозе и возникновении опасности ЧС. Мы должны быть готовы к любой ситуации: начиная от чрезвычайной и заканчивая оказанием первой медицинской помощи. По итогам учений отмечу, что в целом уровень готовности персонала станции соответствует предъявляемым требованиям, нарушений правил и мер безопасности, травматизма персонала, участвующего в проведении учений, не допущено», — рассказал Игорь Жижун, начальник отдела спецработы, ГО и ЧС Красноярского филиала ООО «СГК».

В целом работа по подготовке к противопаводковым мероприятиям на энергообъектах Красноярского филиала СГК началась ещё в марте. На объектах компании был проведен дополнительный осмотр гидротехнических сооружений, оборудования, подъемных механизмов и подъездных путей. В период половодья на особом контроле находится качество воды, поступающей в систему горячего водоснабжения. Ежедневно производится отбор проб воды из поверхностного водозабора реки Енисей.

«Химическая и тепловая обработка воды на ТЭЦ происходит непрерывно. При тепловой обработке вода нагревается до температуры насыщения (кипения) при заданном давлении. Помимо этого, сотрудники аттестованных лабораторий осуществляют микробиологические и химические анализы воды», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации красноярского филиала СГК Алексей Золотов.

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