Ещё
Красноярские ТЭЦ готовы к прохождению паводков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Красноярские ТЭЦ готовы к прохождению паводков 

Лаборатория новостей 4 мая 2018
Специалисты Красноярской ТЭЦ-3 Сибирской генерирующей компании прошли теоретический и практический курсы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенними паводками.
Практические учения проходили на специальной площадке на территории теплоэлектроцентрали. Специалисты прошли теоретический курс и отработали на практике действия по защите насосных хозяйственно питьевой воды (НХПВ) в период весеннего паводка, организации ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, действий нештатного формирования аварийно-технической команды по электросетям, по водопроводным сетям и теплосетям (НФГО), при работах по защите и восстановлению НХПВ в период паводка.
«Главная задача такого курса — это практическая подготовка наших сотрудников к действиям при угрозе и возникновении опасности ЧС. Мы должны быть готовы к любой ситуации: начиная от чрезвычайной и заканчивая оказанием первой медицинской помощи. По итогам учений отмечу, что в целом уровень готовности персонала станции соответствует предъявляемым требованиям, нарушений правил и мер безопасности, травматизма персонала, участвующего в проведении учений, не допущено», — рассказал Игорь Жижун, начальник отдела спецработы, ГО и ЧС Красноярского филиала ООО «СГК».
В целом работа по подготовке к противопаводковым мероприятиям на энергообъектах Красноярского филиала СГК началась ещё в марте. На объектах компании был проведен дополнительный осмотр гидротехнических сооружений, оборудования, подъемных механизмов и подъездных путей. В период половодья на особом контроле находится качество воды, поступающей в систему горячего водоснабжения. Ежедневно производится отбор проб воды из поверхностного водозабора реки Енисей.
«Химическая и тепловая обработка воды на ТЭЦ происходит непрерывно. При тепловой обработке вода нагревается до температуры насыщения (кипения) при заданном давлении. Помимо этого, сотрудники аттестованных лабораторий осуществляют микробиологические и химические анализы воды», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации красноярского филиала СГК Алексей Золотов.
Это неполный текст новости
Лаборатория новостей: последние новости
При пожаре в жилом доме в Приморье пострадали три человека Во время сплава по реке в Карачаево-Черкесии погибли два человека В Мехико штрафы с водителей решили направить на восстановление города после землетрясений
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко получил «огромную пощечину режиму»112
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»224
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1237
Турция «пригрозила» США из-за С-40076
Израиль решил «воспользоваться» Россией ради Сирии60
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
00:43
Макрон захотел «исторического диалога с Путиным»
Политика Ближний Восток
01:00
Оголившуюся Бузову признали святой
Шоу-бизнес
03:00
Малахов вытянул из Голубкиной правду о разводе
Шоу-бизнес
00:35
Россия увидела угрозу в «ядерных» планах США
Ближний Восток В мире
00:39
Москва оказалась в центре грозы
Погода Новости Москвы
00:38
Турция «пригрозила» США из-за С-400
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение