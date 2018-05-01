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В Ташкенте пройдет очередное заседание ABU
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В Ташкенте пройдет очередное заседание ABU 

ИА Синьхуа 1 час назад
Ташкент, 1 мая /Синьхуа/ — В Ташкенте 4-5 мая пройдет заседание Административного Совета Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза ABU /Asia Pacific Broadcasting Union/, сообщают сегодня местные СМИ.
В программе мероприятии — медиа-туры для зарубежных съемочных групп, в том числе из Китая, по Ташкенту, Самарканду и Бухаре.
Национальная телерадиокомпания Узбекистана входит в состав ABU с 2004 года.
ABU включает в себя 281 организацию из 69 стран мира и охватывает общую аудиторию зрителей в 3,5 млрд человек. —0—
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