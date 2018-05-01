В Ташкенте пройдет очередное заседание ABU

Ташкент, 1 мая / Синьхуа / — В Ташкенте 4-5 мая пройдет заседание Административного Совета Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза ABU /Asia Pacific Broadcasting Union/, сообщают сегодня местные СМИ.

В программе мероприятии — медиа-туры для зарубежных съемочных групп, в том числе из Китая , по Ташкенту, Самарканду и Бухаре

Национальная телерадиокомпания Узбекистана входит в состав ABU с 2004 года.

ABU включает в себя 281 организацию из 69 стран мира и охватывает общую аудиторию зрителей в 3,5 млрд человек. —0—