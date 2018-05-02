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Власти Франции могут закрыть ряд общественных организаций после погромов 1 мая
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Власти Франции могут закрыть ряд общественных организаций после погромов 1 мая 

ТАСС 1 час назад
ПАРИЖ, 2 мая. /ТАСС/. Власти Франции могут официально запретить деятельность и распустить ряд общественных организаций после ожесточенных уличных беспорядков, возникших во время первомайского шествия на улицах Парижа. Такую возможность допустил премьер-министр республики Эдуар Филипп, выступая в среду вечером в эфире телеканала BFM TV.
"Мы можем по факту распустить ту или иную общественную организацию. Я не исключаю, что нам придется принять такого рода решения", — заявил он.
Как отметил глава правительства, окончательное решение по данному вопросу останется за президентом страны Эмманюэлем Макроном. «Я совершенно не запрещаю себе предложить президенту республики сделать это», — добавил он.
Беспорядки начались в ходе первомайской манифестации трудящихся на юго-востоке Парижа, когда к колонне мирных демонстрантов примкнула группа, в которую входило более тысячи человек, одетых во все черное и скрывавших свои лица под масками. Экстремисты, выступавшие под знаменами леворадикальных группировок, принялись громить витрины близлежащих магазинов, кафе и ресторанов, перевернули и сожгли несколько автомобилей.
Пытаясь рассеять погромщиков, сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и водометы. В общей сложности по горячим следам удалось задержать 276 участников беспорядков. Всего же, по данным префектуры полиции Парижа, в уличных столкновениях приняли участие около 1,2 тысячи хулиганов. Власти в данный момент продолжают разыскивать главных организаторов, координировавших действия погромщиков.
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