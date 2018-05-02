Власти Франции могут закрыть ряд общественных организаций после погромов 1 мая

ПАРИЖ, 2 мая. / ТАСС /. Власти Франции могут официально запретить деятельность и распустить ряд общественных организаций после ожесточенных уличных беспорядков, возникших во время первомайского шествия на улицах Парижа. Такую возможность допустил премьер-министр республики Эдуар Филипп, выступая в среду вечером в эфире телеканала BFM TV.

"Мы можем по факту распустить ту или иную общественную организацию. Я не исключаю, что нам придется принять такого рода решения", — заявил он.

Как отметил глава правительства, окончательное решение по данному вопросу останется за президентом страны Эмманюэлем Макроном. «Я совершенно не запрещаю себе предложить президенту республики сделать это», — добавил он.

Беспорядки начались в ходе первомайской манифестации трудящихся на юго-востоке Парижа, когда к колонне мирных демонстрантов примкнула группа, в которую входило более тысячи человек, одетых во все черное и скрывавших свои лица под масками. Экстремисты, выступавшие под знаменами леворадикальных группировок, принялись громить витрины близлежащих магазинов, кафе и ресторанов, перевернули и сожгли несколько автомобилей.