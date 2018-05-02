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Глава МВД Франции заявил, что полиция разыскивает организаторов беспорядков в Париже
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Глава МВД Франции заявил, что полиция разыскивает организаторов беспорядков в Париже 

RT на русском 1 час назад
Глава МВД Франции Жерар Коллон в эфире BFMTV заявил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разыскивают организаторов беспорядков, которые произошли в ходе первомайской демонстрации в Париже.
«Мы также ищем организаторов (беспорядков. — RT)… Всё это было очень хорошо организовано. Каждый раз, когда будет происходить насилие, оно не останется безнаказанным», — отметил министр.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки на первомайском шествии в Париже и пообещал привлечь их инициаторов к ответственности.
По последним данным, в ходе беспорядков на улицах Парижа полиция задержала более 100 человек.
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