Глава МВД Франции заявил, что полиция разыскивает организаторов беспорядков в Париже

Франции Глава МВД Жерар Коллон в эфире BFMTV заявил, что сотрудники правоохранительных органов в настоящее время разыскивают организаторов беспорядков, которые произошли в ходе первомайской демонстрации в Париже.

«Мы также ищем организаторов (беспорядков. — RT)… Всё это было очень хорошо организовано. Каждый раз, когда будет происходить насилие, оно не останется безнаказанным», — отметил министр.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил беспорядки на первомайском шествии в Париже и пообещал привлечь их инициаторов к ответственности.

По последним данным, в ходе беспорядков на улицах Парижа полиция задержала более 100 человек.