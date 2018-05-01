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Почти 3,5 млн россиян приняли участие в первомайских мероприятиях
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Почти 3,5 млн россиян приняли участие в первомайских мероприятиях 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Российская Газета
В мероприятиях, приуроченных к Празднику весны и труда, в России приняли участие более 3,4 млн человек, сообщили в МВД.
"1 мая в более чем 2100 городах и населенных пунктах России состоялось свыше 3300 массовых мероприятий, в которых приняли участие более 3,4 млн человек. При проведении праздничных демонстраций и шествий существенных нарушений общественного порядка не зарегистрировано", — говорится в комментарии официального представителя Ирины Волк, опубликованном на сайте ведомства.
Правопорядок обеспечивали 47 тыс. сотрудников внутренних дел, а также военнослужащие Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, работники частных охранных организаций, представители добровольных народных дружин и общественных формирований, казачества.
"Российские полицейские продолжают обеспечивать общественный порядок и безопасность на концертах и народных гуляньях", — добавила она.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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