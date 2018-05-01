В 2017 году китайская таможня конфисковала более 40 млн единиц товаров, нарушивших прав интеллектуальной собственности

Пекин, 1 мая / Синьхуа / — В 2017 году китайская таможня конфисковала 19 тыс. партий товаров по подозрению в нарушении прав интеллектуальной собственности, и изъяла более 40 млн единиц импортных и экспортных товаров. Об этом сообщило на днях Главное таможенное управление КНР.

По сообщению, более 98 процентов конфискованных товаров нарушили право собственности на товарный знак. Стоимость товаров, нарушивших патентное право, выросла на 41,2 проц. в годовом выражении.

Большая часть изъятых товаров была перевезена по морю или через таможенные пункты в восточных приморских районах.

По данным Главного таможенного управления Китая, в 2017 году в стране было конфисковано примерно 13 млн единиц товаров, нарушивших право интеллектуальной собственности отечественных предприятий. Показатель увеличился на 70,8 проц. в годовом выражении. -0-