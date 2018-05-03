Первомай вчера и сегодня: Как петрозаводчане отметили праздник (Видео)

Первомайская демонстрация на проспекте Карла Маркса. Смотрим, как это было. Десятки петрозаводчан прошли по традиционному «первомайскому» маршруту. История праздника — в материале #птзвидео По материалам: ptzgovorit.ru