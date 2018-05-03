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Первомай вчера и сегодня: Как петрозаводчане отметили праздник (Видео)
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Первомай вчера и сегодня: Как петрозаводчане отметили праздник (Видео) 

Карельские вести 1 час назад
Фото: kprf.ru
Первомайская демонстрация на проспекте Карла Маркса. Смотрим, как это было. Десятки петрозаводчан прошли по традиционному «первомайскому» маршруту. История праздника — в материале #птзвидео
По материалам: ptzgovorit.ru
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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