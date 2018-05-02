США начали военную операцию в Сирии

Москва, 2 мая — «Вести. Экономика». США с партнерами начали военную операцию в Сирии по освобождению от группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Освобожденные территории не вернутся под контроль правительства Сирии, сообщается в заявлении Госдепартамента США. После очередных ракетных ударов по правительственным силам Сирии 30 апреля, в которых никто официально не признался, США с союзниками начинают наступление. "Соединенные Штаты, глобальная коалиция и местные партнеры, включая Сирийские демократические силы, начинают операцию по окончательному освобождению от ИГ (запрещена в России) опорных пунктов в Сирии", — отмечается в заявлении Госдепа. США предупредили о готовности защищать своих местных союзников и коалицию в случае боевых столкновений. "Бои будут сложными, но мы и наши партнеры победим. Мы будем защищать Соединенные Штаты, коалицию и силы партнеров, если они будут атакованы. Дни ИГ, контролирующие территорию и терроризирующие жителей Сирии, заканчиваются. Мы будем сотрудничать с Турцией — нашим союзником по НАТО и нашими партнерами из Израиля, Иордании, Ирака и Ливана, чтобы защитить их границы от ИГ", — заявили в Госдепе. США вновь заявили о своем плане политического урегулирования в Сирии без учета мнения других участников процесса. "Мы обеспечим сильную и продолжительную поддержку в Сирии, чтобы ИГ (запрещена в России) не смог вернуться, а население, освобожденное от ИГ, не эксплуатировалось режимом Асада или его иранскими сторонниками", — отметили в Госдепе.30 апреля были нанесены удары по военным базам и складам сирийских правительственных сил около Хомса, Алеппо, Хамы. Погибли не менее 40 человек, свыше 60 получили ранения, по предварительным данным. Ракетный обстрел провел Израиль, сообщило Associated Press со ссылкой на данные базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

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Удар Запада по Сирии: эскалация войны В Сирии ждут наступления боевиков и новых провокаций В ночь с 13 на 14 апреля 2018 г. по правительственным объектам Сирии был нанесен удар силами США, Британии и Франции из акватории Красного и Средиземного морей, а также с британской авиабазы на Кипре, сообщали ранее «Вести. Экономика». По данным Минобороны РФ, в ударе по Сирии были задействованы американские самолеты В-1B, F-15, F-16, британские «Торнадо», а также корабли американских военно-морских сил «Лабун» и «Монтерей» из акватории Красного моря. В общей сложности было применено 103 крылатые ракеты, в том числе морского базирования «Томагавк», а также управляемые авиабомбы GBU-38 с самолетов В-1В. F-15 и F-16 применили ракеты «воздух-земля».