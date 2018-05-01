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Безработная россиянка по ошибке оставила семь тысяч долларов чаевых в шашлычной
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Безработная россиянка по ошибке оставила семь тысяч долларов чаевых в шашлычной 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Россиянка Олеся Шемякова, проживающая во Франции, по ошибке оставила на чай в швейцарской шашлычной более 7,7 тысячи франков (около 7,7 тысячи долларов). Об этом сообщает Blick.
При оплате чашки кофе и куска торта она ввела PIN-код карты в поле для ввода стоимости заказа.
Это произошло в феврале этого года, однако женщина, не имеющая работы, осознала ошибку позднее, получив выписку из банка. «Я глазам своим не поверила, это же очевидно была ошибка, — сообщила Шемякова. — Я на эти деньги несколько месяцев могла во Франции жить».
Как пишет издание, ни банк, ни полиция не смогли ей помочь. Тогда женщина обратилась напрямую к руководству заведения. Там ее сначала уверили, что выплатят ей всю сумму обратно, однако спустя некоторое время перестали выходить на связь.
Сообщается, что брат владельца шашлычной пообещал, что ущерб будет возмещен. Сама Шемякина уверена, что такое заявление было сделано для отвода глаз и что она не получит деньги обратно. «Они, наверное, просто решили выкрутиться и сказали, что вернут деньги, а когда шумиха уляжется — опять пропадут», — добавила россиянка.
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