Какие народы являются потомками индоевропейцев

В научно-популярных, в частности, исторических источниках нередко можно встретить термин «индоевропейцы». Кто это такие? Существовал ли когда-нибудь такой народ?

Сходство языков

В языках различных народов встречаются похожие термины, которыми обозначаются те или иные понятия. Это свидетельствует о том, что некогда существовал единый праязык, который впоследствии трансформировался во все нынешнее языковое многообразие. Так, наибольшее сходство наблюдается между так называемыми индоевропейскими наречиями. К ним относится большинство европейских языков (кроме баскского, финского, венгерского и турецкого), армянский, курдский, персидский и огромное количество языков Индии , в том числе бенгальский, хинди и урду. Индоевропейские наречия простираются до Малой Азии и Сирии , а также в северо-западный Китай , где были найдены тохарские тексты.

Ряд исследователей между тем считают, что поскольку протоиндоевропейский был единственным языком, говорившие на нем должны были принадлежать к единой этнической группе.

Впервые термины «индоевропейцы» и «индоевропейский» встречаются в этнографических и этнолингвистических источниках, начиная с первой половины XIX века. Но широко использовать их стали лишь после Второй мировой войны, дабы вытеснить такие понятия, как «арии», «арийские племена» и «арийские народы», обозначавшие, по сути, то же самое, но дискредитированные немецким национализмом, создавшим расовую доктрину Третьего рейха.

Кто относится к индоевропейцам?

Современные историки подразделяют индоевропейцев на несколько этнических групп.

Индоарийцы — населяющие современную Индию хиндустанцы, бенгальцы, панджабцы, раджастханцы, а также предположительно исчезнувшие племена меотов, тавров и синдов.

Иранцы — персы, таджики, пуштуны, курды, белуджи, дарды, памирские народы, осетины, а также ассимилировавшиеся с другими этносами тохары, кушаны, скифы, саки, хорезмийцы, сарматы, бактрийцы, согдийцы, киммерийцы, мидийцы, парфяне, аланы.

Анатолийцы — древние хетты, лувийцы, лидийцы, ликийцы, сидеты, карийцы, палайцы, писидийцы и мушки.

Греки: кроме самих греков к этой группе относились впоследствии исчезнувшие племена фригийцев и древних македонцев.

Италики — оски, умбры, фалиски, лузитаны, венеты, самниты, а также латины. Их язык дал начало романским языкам — итальянскому, французскому, испанскому, португальскому, румынскому, молдавскому и др. [С-BLOCK]

Кельты — их потомками являются шотландцы, ирландцы, бретонцы, валлийцы, а также ассимилировавшиеся племена галлов, галатов, гельветов и др.

Германцы — это не только немцы, но и австрийцы, англичане, датчане, голландцы, исландцы, норвежцы, шведы, ассимилировавшиеся племена готов, вандалов, данов.

Балты: к ним относятся современные латыши и литовцы, а также ассимилировавшиеся племена пруссов, латгалов, ятвягов, куршей и др.

Славяне: кроме русских (русов) к ним относятся белорусы, украинцы, поляки, болгары, македонцы, сербы, словенцы, словаки, хорваты и чехи, а также онемеченные полабские и поморские славяне.

Откуда взялись этносы?

Как видно, сюда входят и европейские, и азиатские этносы. Распространенная курганная гипотеза гласит, что в V—IV тысячелетиях до нашей эры предки индоевропейцев населяли территорию Северного Причерноморья в междуречье Днепра и Волги — степные районы современной Восточной Украины и Юга России . Они вели полукочевой образ жизни и относились к среднестоговской, самарской и ямной культурам. В бронзовом веке индоевропейские племена начали интенсивно мигрировать в различные регионы, что приводило к языковой ассимиляции с коренным населением этих областей. Именно поэтому современные носители индоевропейских языков так различаются по расово-антропологическому типу.

Существует еще так называемая анатолийская гипотеза. В 1977 году археолог А. Колин Ренфру из Кембриджа предположил, что на праязыке говорили первые землепашцы, жившие в Анатолии (территория современной Турции ). Где-то около VI века до нашей эры они двинулись на северо-запад, в Грецию и на Балканы, а оттуда в Румынию , на Украину и в Россию, где впервые основали поселения. Это объясняет, почему некоторые индоевропейские слова сходны по звучанию со словами из семитских языков Ближнего Востока (арабского, иврита и др.) и неиндоевропейских языков Кавказа (например, чеченского и грузинского).

Таким образом, индоевропейцы характеризуются исключительно языковой, а не этнической общностью. Исследование маркеров ДНК показало, что народы, говорящие на похожих языках, отнюдь не всегда имеют много общих генов.