Европа будет использовать блокчейн против информационных войн

Вчера стало известно о том, что Еврокомиссия (ЕК) озвучила о своих планах использовать блокчейн-технологию в комплексе инструментов для борьбы с распространением лживой информации в сети Интернет.

ЕК определила блокчейн как существенную составляющую концепции, которая будет названа «Нормы практики по дезинформации» (Code of Practice on Disinformation) и представлена ко всеобщему вниманию в июле 2018 года.

Согласно недавно опубликованному пресс-релизу ЕК, блокчейн-технология является одной из инноваций, которые меняют способ подготовки и распространения информации, обладают потенциалом для того, чтобы отслеживать неверную информацию.

По утверждению ЕК, применение блокчейна поможет обеспечить прозрачность, надежность, достоверность и отслеживаемость новостей. Кроме того, технологию распределенного реестра можно объединить с другими процессами идентификации, такими как электронная идентификация, аутентификация.

Пресс-релиз вышел вслед за мартовским докладом Группы профессиональных экспертов ЕК (HLEG), призывающим онлайн-платформы к большей прозрачности информации в целях борьбы с недостоверным онлайн-контентом.

Развитие блокчейна будет также включено в рабочую программу научных исследований Horizon 2020, которую финансирует Европейский союз . Данная программа считается крупнейшим по масштабам финансирования научно-исследовательским проектом.

11 апреля Европейский союз подписал Декларацию о создания Европейского партнерства в сфере блокчейна, в которую вошли 22 страны. У Европы есть все шансы стать мировым лидером в области цифровых инноваций.

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текст: Марина Шматкова, фото: EU audiovisual service