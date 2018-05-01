ВАРШАВА, 1 мая. /ТАСС/. Мотопробег «Дороги Победы — на Берлин 2018» международного мотоклуба «Ночные волки» начался в Польше. Об этом сообщил во вторник ТАСС глава польского отделения «Ночных волков» Дариуш Качмарчик.
По его словам, во время пересечения белорусско-польской границы не обошлось без сложностей. «Были проверки и личные досмотры. Не пропустили словаков и некоторых других европейских коллег. Мы ждем от них подтверждения и информации, что произошло», — информировал Качмарчик.
Тем не менее, сейчас колонна из около 30 мотоциклистов направляется в Варшаву, где запланировано возложение венков у Могилы неизвестного солдата, а также на Военно-мемориальном кладбище советских солдат.
Международный мотопробег «Дороги Победы» проходит в четвертый раз. Байкеры намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный во время Великой Отечественной войны. В Польше, помимо Варшавы, мотоциклисты посетят Вроцлав, где возложат цветы к памятнику жертвам УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) и на кладбище офицеров Советской армии, а также Освенцим, где намерены почтить память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого колонна отправится в Чехию, а 9 мая мотоциклисты встретят в столице Германии.
В 2014 и 2015 годах во время первых мотопробегов Польша не пропустила на свою территорию российских членов мотоклуба «Ночные волки», обосновав свое решение угрозой для национальной безопасности. Российский МИД назвал действия Варшавы «необоснованными и вызывающими», а польские байкеры из клуба «Катынский рейд» осудили действия своих соотечественников. В последние два года организаторами пробега было принято решение, что польскую границу будут пересекать только участники пробега с европейскими паспортами.