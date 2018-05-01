«Ночные волки» начали мотопробег «Дороги Победы — 2018» по территории Польши

По его словам, во время пересечения белорусско-польской границы не обошлось без сложностей. «Были проверки и личные досмотры. Не пропустили словаков и некоторых других европейских коллег. Мы ждем от них подтверждения и информации, что произошло», — информировал Качмарчик.

Тем не менее, сейчас колонна из около 30 мотоциклистов направляется в Варшаву, где запланировано возложение венков у Могилы неизвестного солдата, а также на Военно-мемориальном кладбище советских солдат.

Международный мотопробег «Дороги Победы» проходит в четвертый раз. Байкеры намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный во время Великой Отечественной войны. В Польше, помимо Варшавы, мотоциклисты посетят Вроцлав , где возложат цветы к памятнику жертвам УПА (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ ) и на кладбище офицеров Советской армии, а также Освенцим , где намерены почтить память жертв концлагеря Аушвиц-Биркенау. После этого колонна отправится в Чехию , а 9 мая мотоциклисты встретят в столице Германии