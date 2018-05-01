Мотопробег «Дороги Победы — 2018» столкнулся со сложностями на границе в Польше

"Мы делаем этот мотопробег уже не первый год по очень важной причине, чтобы отдать дань памяти великой победе над фашизмом", — сказал он.

По словам Качмарчика, пробег проходит хорошо, но на польской границе пограничники не пропустили несколько человек, не позволив им продолжить путь. «Единственная проблема возникла на польской границе. Не пустили граждан Словакии Чехии , — отметил он. — Если не пропускают европейцев, то это значит, что уже что-то не так». «Я не знаю, какая в этом политическая цель, чего они хотят достичь», — добавил лидер польских байкеров, выразив уверенность, что такие действия вредят Польше.

Международный мотопробег «Дороги Победы» проходит в четвертый раз. Байкеры намерены вновь повторить путь советских солдат до Берлина, проделанный во время Великой Отечественной войны. Первым пунктом пробега по территории Польши стала Могила Неизвестного солдата на площади Пилсудского — главное место памяти польских солдат, у которого ежегодно проходят официальные праздничные мероприятия, круглосуточно горит Вечный огонь и несет службу почетный караул. Здесь участники рейда возложили цветы и оставили памятные свечи.