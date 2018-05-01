Движение двух электричек Ярославского направления МЖД частично отменено из-за отказа технических средств

Движение двух пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) частично отменено по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.

«Ярославское направление. Частичная отмена: поезд №6240 (Москва-Сергиев Посад) на участке Москва-Мытищи и поезд №6851 (Фрязино-Пассажирская-Москва) на участке Фрязино-Болшево», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что предварительной причиной частичной отмены указанных составов является отказ технических средств.