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Движение двух электричек Ярославского направления МЖД частично отменено из-за отказа технических средств
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Движение двух электричек Ярославского направления МЖД частично отменено из-за отказа технических средств 

Агентство «Москва» 1 час назад
Движение двух пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) частично отменено по техническим причинам. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном аккаунте компании в Twitter.
«Ярославское направление. Частичная отмена: поезд №6240 (Москва-Сергиев Посад) на участке Москва-Мытищи и поезд №6851 (Фрязино-Пассажирская-Москва) на участке Фрязино-Болшево», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что предварительной причиной частичной отмены указанных составов является отказ технических средств.
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