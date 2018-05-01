«Время выигрывать»: в Испании на митинги вышли полмиллиона человек

"Ты мне нужен для революции"

Самая многочисленная акция (по данным организаторов, к ней присоединились 50 тысяч человек, по данным властей — 12 тысяч) традиционно состоялась в Мадриде. Колонна во главе с лидерами профсоюзных движений — «Всеобщего союза трудящихся» (UGT) и «Профсоюзной конфедерации Рабочих комиссий» (CCOO), а также лидерами политических партий — прошла от площади Нептуна до центральной площади столицы Пуэрта-дель-Соль, где состоялся митинг.

"1 мая. Время выигрывать. Равенство, лучшая работа, лучшие зарплаты, достойные пенсии" — было написано на растяжке на площади. К решетке расположенного здесь здания правительства сообщества Мадрид кто-то прикрепил табличку «Нет коррупционерам». На прошлой неделе глава сообщества Мадрид Кристина Сифуэнтес была вынуждена подать в отставку в связи с громкими скандалами — в частности, ее обвиняли в незаконном получении степени магистра в одном из испанских университетов.

Участники митинга, посвященного «Международному деню трудящихся» в Мадриде. 1 мая 2018

Над толпой развевались самые разные флаги — национальные флаги Испании, республиканские, компартии Испании, португальский, колумбийский, палестинский. Как значилось на растяжке пропалестинских активистов, в Газе безработица составляет 70%, а бедность — 80%, что, по данным активистов, является следствием «бесчеловечной израильской блокады». Представители «Революционных левых» продавали книги о событиях в России 1917 года, в том числе «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида , и последние номера журнала «Марксизм сегодня». На обложке одного журнала была фотография каталонских протестов и заголовок: «Каталония. Подведение итогов революционного кризиса», на обложке другого была размещена фотография американского президента с заголовком «Массовое сопротивление Трампу». На соседнем прилавке можно было приобрести футболку с изображением Карла Маркса , указывающего на потенциального покупателя пальцем и заявляющего: «Ты мне нужен для революции».

"Нет — это нет! Остальное — изнасилование!"

Впрочем, главной темой митинга были не крайне левые течения, не каталонский кризис и не политика Трампа. Помимо традиционных призывов профсоюзов к повышению заплат, улучшению условий контрактов и обеспечению достойной пенсии, с трибуны звучали заявления о необходимости обеспечения реального равноправия мужчин и женщин на работе и о недопустимости любых форм насилия над женщинами. Несколько дней назад суд Наварры вынес скандальный приговор — пятерых мужчин признали виновными по статье «сексуальные домогательства» в отношении 18-летней девушки во время празднований Сан-Фермина в Памплоне в 2016 году и приговорили к девяти годам заключения. Прокуратура требовала признать их виновными по более серьезной статье — групповое изнасилование. Столь мягкий судебный приговор вывел на улицы десятки тысяч человек по всей Испании.

Участники митинга, посвященного «Международному деню трудящихся» в Мадриде. 1 мая 2018

"Нет — это нет! Остальное — изнасилование!", — кричала с трибуны активистка, и этот лозунг подхватывала площадь. Фиолетовый — цвет борьбы за равноправие и символ протеста против сексуального насилия — был повсюду. Фиолетовые шарфы были повязаны на шеях лидеров профсоюзных организаций, на некоторых участниках демонстрации были свитера или другие элементы одежды этого цвета, многие лозунги были написаны на фиолетовом фоне — «Живые, свободные, единые», «Боремся за равенство», «8 М всегда» (8 марта этого года в Испании состоялись массовые выступления в защиту равноправия полов).

Звучали и традиционные для Первого мая призывы к борьбе за права трудящихся. «Мы хотим, чтобы это Первое мая разделило время на „до“ и „после“. Страна развивается, богатеет, и мы должны добиться, чтобы это Первое мая стало отправной точкой для справедливого перераспределения богатства», — заявил генеральный секретарь UGT Пепе Альварес. «Зарплаты рабочего класса должны быть восстановлены, и в первую очередь — самые низкие зарплаты», — заявил генеральный секретарь «Рабочих комиссий» Унай Сордо. По мнению профсоюзов, минимальный уровень оплаты труда не должен быть ниже тысячи евро.

Участники митинга, посвященного «Международному деню трудящихся» в Мадриде. 1 мая 2018