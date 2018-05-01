Новая эра: в Италии предложили селиться в жилых пирамидах на воде

Современные люди отчаянно ищут новые территории для заселения и все чаще поступают варианты для размещения на поверхности других планет. Возможно, это станет реально в будущем, но итальянский дизайнер предлагает не уходить за пределы Земли и находить новые места для заселения там, где раньше они не были доступны, например, на воде.

Все больше фактов указывает на то, что вскоре люди будут селиться на воде, и новый проект Пьерпаоло Лаззарини стал прямым тому доказательством. Дело в том, что суши в скором времени будет слишком мало для комфортной жизни людей, поэтому итальянец предлагает построить города на воде. Дизайнер явил миру концепт уникальных инновационных зданий, которые смогут размещаться на воде и этот проект получил название Wayaland. Аналогичное название будет иметь и первое поселение из таких домов, которыми в большинстве своем будут являться гостиницы. Все постройки в таком городе на воде, по проекту Лаззарини, будут иметь пирамидальную форму. Также в них поместятся десятки современных технологий, направленных на поднятие энергетической эффективности населенного пункта. В первую очередь в зданиях разместят солнечные панели и водяные турбины, которые помогут получать энергию для обеспечения работоспособности других систем. Высота домов будет достигать максимума в 30 метров над уровнем воды, а ведущим материалами для строительства зданий выступят сталь, углеродное и стекловолокно. Технические помещения и всевозможные склады будут размещены на подводных этажах. Каждая из построек окажется оснащена некой пристанью для лодок, которые планируется использоваться как ключевое средство передвижения для местных жителей, поскольку дома не будут соединяться между собой.]]>