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Вашингтон призвал «страны по всему миру» ввести санкции против Ирана
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Вашингтон призвал «страны по всему миру» ввести санкции против Ирана 

Деловая газета «Взгляд» 29 апреля 2018
США обращаются к другим государствам с призывом ввести санкции против Ирана из-за его ракетной программы, заявил советник госсекретаря по политическим вопросам Брайан Хук.
Хук сообщил, что США «призывают страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана». Он отметил, что данной теме, в частности, уделялось много внимания на переговорах с Европой.
Кроме того, этот вопрос станет главным на переговорах нового руководителя Госдепа Майка Помпео с лидерами Саудовской Аравии и Израиля, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Напомним, как сообщали СМИ, Великобритания, Франция и Германия договорились, что будут «угрожать новыми санкциями» Ирану «из-за его ракетных испытаний и агрессивной региональной политики».
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