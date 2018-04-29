Вашингтон призвал «страны по всему миру» ввести санкции против Ирана

США обращаются к другим государствам с призывом ввести санкции против Ирана из-за его ракетной программы, заявил советник госсекретаря по политическим вопросам Брайан Хук

Хук сообщил, что США «призывают страны по всему миру ввести санкции в отношении лиц и организаций, связанных с ракетной программой Ирана». Он отметил, что данной теме, в частности, уделялось много внимания на переговорах с Европой.