Стас Костюшкин в спешке покинул США

Певец, сидя на крылечке одного из домов Нью-Йорка , пожаловался подписчикам, что толком не успел насладиться красотами этого города. Как только он оставил семью в России , там сразу начали происходить различные неприятности.

Стас сообщил, что вынужден возвращаться к родным, поскольку там теперь все болеют и все постоянно ломается.

Поклонники поддержали звезду, заметив, что и в их семьях имеют место аналогичные ситуации: «Это как обычно! У нас, когда папа уезжает в командировку, сразу начинают болеть детки, перегорает лампа в подъезде. Это вообще как закон. Ничего не ломалось в доме, разве что по мелочи что-то. Стас, это говорит о том, что вас дома очень любят и ждут! Будьте счастливы, здоровья всем».