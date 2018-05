Ядерные взрывы от которых вздрогнула вся планета 

Советские испытания №158 и №168 25 августа и 19 сентября 1962 года, с перерывом всего в месяц СССР провели ядерные испытания над архипелагом Новая Земля. Естественно, никакая видео— и фотосъемка не велась. Сейчас известно, что обе бомбы имели тротиловый эквивалент в 10 мегатонн. Взрыв одного заряда уничтожил бы все живое в пределах четырех квадратных километров.

Касл Браво

На атолле Бикини 1 марта 1954 года было проведено испытание самого большого ядерного оружия. Взрыв был в три раза сильнее, чем ожидали сами ученые. Облако радиоактивных отходов отнесло в сторону обитаемых атоллов, у населения впоследствии зафиксированы многочисленные случаи лучевой болезни.

Иви Майк

Это стало первым в мире испытанием термоядерного взрывного устройства. США решили тестировать водородную бомбу неподалеку от Маршалловых островов. Детонация Иви Майка была настолько мощной, что просто-напросто испарила остров Элугелаб, где происходили испытания.

Касл Ромеро

Ромеро решили вывезти в открытое море на барже и взорвать там. Не ради каких-то новых открытий, просто у США больше не оставалось свободных островов, где можно было бы спокойно испытывать ядерное оружие. Взрыв Касл Ромеро в тротиловом эквиваленте составил 11 мегатонн. Происходи детонация на суше, и вокруг бы раскинулась выжженная пустошь в радиусе трех километров.

Испытание № 123 23 октября 1961 года Советский Союз провел ядерное испытание под кодовым обозначением № 123. Над Новой Землей расцвел ядовитый цветок радиоактивного взрыва на 12,5 мегатонн. Такой взрыв мог бы вызвать у людей на площади в 2700 квадратных километров ожоги третьей степени.

Касл Янки

Царь-бомба

Инженеры и физики Советского Союза сумели создать самое мощное из когда-либо тестируемых ядерных устройств. Энергия взрыва Царь-бомбы составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. 30 октября 1961 года ядерный гриб поднялся на высоту в 67 километров, а огненный шар от взрыва достиг радиуса в 4,7 километра.

Советские испытания № 173, № 174 и № 147 С 5 по 27 сентября 1962 года в СССР была проведена серия ядерных испытаний на Новой Земле. Тесты № 173, № 174 и № 147 идут на пятом, четвертом и третьем местах в списке сильнейших ядерных взрывов в истории. Все три устройства были равны 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Испытание № 219 Еще одно испытание с порядковым номером № 219 прошло там же, на Новой Земле. Бомба имела выход в 24,2 мегатонны. Взрыв такой силы выжег бы все в пределах 8 квадратных километров.

The Big One Один из самых крупных военных провалов Америки случился во время испытаний водородной бомбы The Big One. Сила взрыва превысила предполагаемую учеными мощность в пять раз. Радиоактивное заражение наблюдалось на значительной части США. Диаметр кратера от взрыва был 75 метров в глубину и два километра в диаметре. Если бы такая штука упала на Манхэттен , то от всего Нью-Йорка остались бы лишь воспоминания.