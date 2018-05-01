Ядерные взрывы от которых вздрогнула вся планета

Семьдесят лет назад 16 июля 1945 года США провели первые в истории человечества испытания ядерного оружия. С того времени мы успели немало продвинуться вперед: на данный момент на Земле официально зафиксировано более двух тысяч испытаний этого невероятно разрушительного средства уничтожения. Перед вами десяток крупнейших взрывов ядерных бомб, от каждого из которых содрогнулась вся планета.

Советские испытания №158 и №168 25 августа и 19 сентября 1962 года, с перерывом всего в месяц СССР провели ядерные испытания над архипелагом Новая Земля. Естественно, никакая видео— и фотосъемка не велась. Сейчас известно, что обе бомбы имели тротиловый эквивалент в 10 мегатонн. Взрыв одного заряда уничтожил бы все живое в пределах четырех квадратных километров.

Касл Браво

На атолле Бикини 1 марта 1954 года было проведено испытание самого большого ядерного оружия. Взрыв был в три раза сильнее, чем ожидали сами ученые. Облако радиоактивных отходов отнесло в сторону обитаемых атоллов, у населения впоследствии зафиксированы многочисленные случаи лучевой болезни.

Иви Майк

Это стало первым в мире испытанием термоядерного взрывного устройства. США решили тестировать водородную бомбу неподалеку от Маршалловых островов. Детонация Иви Майка была настолько мощной, что просто-напросто испарила остров Элугелаб, где происходили испытания.

Касл Ромеро

Ромеро решили вывезти в открытое море на барже и взорвать там. Не ради каких-то новых открытий, просто у США больше не оставалось свободных островов, где можно было бы спокойно испытывать ядерное оружие. Взрыв Касл Ромеро в тротиловом эквиваленте составил 11 мегатонн. Происходи детонация на суше, и вокруг бы раскинулась выжженная пустошь в радиусе трех километров.

Испытание № 123 23 октября 1961 года Советский Союз провел ядерное испытание под кодовым обозначением № 123. Над Новой Землей расцвел ядовитый цветок радиоактивного взрыва на 12,5 мегатонн. Такой взрыв мог бы вызвать у людей на площади в 2700 квадратных километров ожоги третьей степени.

Касл Янки

Второй запуск ядерного устройства серии «Касл» произошел 4 мая 1954 года. Тротиловый эквивалент бомбы равнялся 13,5 мегатоннам, а четыре дня спустя последствия взрыва накрыли Мехико — город находился в 15 тысячах километров от места испытаний.

Царь-бомба

Инженеры и физики Советского Союза сумели создать самое мощное из когда-либо тестируемых ядерных устройств. Энергия взрыва Царь-бомбы составила 58,6 мегатонн в тротиловом эквиваленте. 30 октября 1961 года ядерный гриб поднялся на высоту в 67 километров, а огненный шар от взрыва достиг радиуса в 4,7 километра.

Советские испытания № 173, № 174 и № 147 С 5 по 27 сентября 1962 года в СССР была проведена серия ядерных испытаний на Новой Земле. Тесты № 173, № 174 и № 147 идут на пятом, четвертом и третьем местах в списке сильнейших ядерных взрывов в истории. Все три устройства были равны 200 мегатонн в тротиловом эквиваленте.

Испытание № 219 Еще одно испытание с порядковым номером № 219 прошло там же, на Новой Земле. Бомба имела выход в 24,2 мегатонны. Взрыв такой силы выжег бы все в пределах 8 квадратных километров.