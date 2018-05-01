Возле дороги к Перинатальному центру появилось «искусственное озеро» 

Жители Перевалки рассказали о грунтовых и паводковых водах, размывающих дорогу возле долгостроя. Грунтовую дорогу, идущую мимо Перинатального центра, размывает грунтовыми и паводковыми водами. Об этом жители улицы Сыктывкарская и «Города солнца» сообщили информагентству «Республика». Люди жалуются на то, что вдоль дороги образовался целый водоем длиной в несколько сотен и глубиной до трех метров.
Местные жители переживают не столько за состояние дороги, сколько за безопасность своих детей. Как пишет «Республика», дорогу, являющуюся продолжением улицы Сыктывкарская, начала строить подрядная организация «НордСтройТранс» из Санкт-Петербурга. Проект не учитывал 11 пятиэтажек «Города солнца» и четырех домов на Сыктывкарской: тогда этих жилых зданий не было. Не было по проекту у дороги и нормального дренажа, из-за чего сначала затопило новостройки, а после — и саму дорогу.
По материалам: ptzgovorit.ru