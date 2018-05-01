Ещё
Возле дороги к Перинатальному центру появилось «искусственное озеро»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В Армении не смогли избрать премьер-министра
В Армении не смогли избрать премьер-министра

Возле дороги к Перинатальному центру появилось «искусственное озеро» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Жители Перевалки рассказали о грунтовых и паводковых водах, размывающих дорогу возле долгостроя. Грунтовую дорогу, идущую мимо Перинатального центра, размывает грунтовыми и паводковыми водами. Об этом жители улицы Сыктывкарская и «Города солнца» сообщили информагентству «Республика». Люди жалуются на то, что вдоль дороги образовался целый водоем длиной в несколько сотен и глубиной до трех метров.
Местные жители переживают не столько за состояние дороги, сколько за безопасность своих детей. Как пишет «Республика», дорогу, являющуюся продолжением улицы Сыктывкарская, начала строить подрядная организация «НордСтройТранс» из Санкт-Петербурга. Проект не учитывал 11 пятиэтажек «Города солнца» и четырех домов на Сыктывкарской: тогда этих жилых зданий не было. Не было по проекту у дороги и нормального дренажа, из-за чего сначала затопило новостройки, а после — и саму дорогу.
По материалам: ptzgovorit.ru
Карельские вести: последние новости
Ее засунули в мешок и выбросили в яму с дегтем… «Я разочарована»: Собчак назвала проблемой 76% проголосовавших за Путина 17-летний подросток в Петрозаводске ушел из дома и пропал
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад разворачивает новую операцию в Сирии250
На Украине рассказали о новой российской «стройке века»491
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили171
Масштабная диверсия Киева в Донбассе провалилась364
НАТО стягивает истребители над Черным морем23
Видео
04:06
Назван главный страх Порошенко
Украина В мире
00:59
Совещание у Трампа: что можно говорить Путину
В мире Политика
03:04
Джигарханян вернулся домой
Шоу-бизнес
00:25
«Месть за Ревизорро?»: Самбурскую жестоко избили
Шоу-бизнес
02:48
Раскрыт вероятный срок блокировки WhatsApp в РФ
Интернет
00:48
Aвичи скончался от массивной кровопотери
Шоу-бизнес Происшествия
00:24
Австралийский неонацист — о войне против ополченцев в Донбассе
Украина В мире
00:43
В трагедии на перевале Дятлова замешаны шаманы
Общество
00:34
Возраст берет свое: новый снимок Бабкиной
Шоу-бизнес
00:34
Морпехи США получат российские Ми-17 и Ми-24
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение