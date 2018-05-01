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Узбекистан и Турция подписали соглашение о трудовых мигрантах
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Узбекистан и Турция подписали соглашение о трудовых мигрантах 

Мир24 28 минут назад
Правительства Узбекистана и Турции подписали соглашение по регулированию прав трудовых мигрантов и членов их семей, сообщила пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.
Документ «О защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей» был подписан накануне во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Узбекистан.
«Согласно настоящему соглашению трудящиеся-мигранты могут осуществлять трудовую деятельность на территории принимающего государства на основании заключенных с работодателями договоров, в соответствии с законодательством государства принимающей стороны», — говорится в сообщении.
Стороны будут регулировать миграционные потоки и пресекать нелегальную трудовую деятельность. Ответственными назначены Минзанятости Узбекистана, министерство труда и социального обеспечения Турции и МВД двух стран.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страны создадут Высший совет по стратегическому партнерству.
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