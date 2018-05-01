Узбекистан и Турция подписали соглашение о трудовых мигрантах

Правительства Узбекистана Турции подписали соглашение по регулированию прав трудовых мигрантов и членов их семей, сообщила пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Документ «О защите прав трудящихся-мигрантов и членов их семей» был подписан накануне во время визита президента Турции Тайипа Эрдогана в Узбекистан.

«Согласно настоящему соглашению трудящиеся-мигранты могут осуществлять трудовую деятельность на территории принимающего государства на основании заключенных с работодателями договоров, в соответствии с законодательством государства принимающей стороны», — говорится в сообщении.

Стороны будут регулировать миграционные потоки и пресекать нелегальную трудовую деятельность. Ответственными назначены Минзанятости Узбекистана, министерство труда и социального обеспечения Турции и МВД двух стран.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев заявил, что страны создадут Высший совет по стратегическому партнерству.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ