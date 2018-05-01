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Достоверных утечек о новых продуктах Apple станет меньше
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Достоверных утечек о новых продуктах Apple станет меньше 

Apple Insider 33 минуты назад
Фото: Apple Insider
Пожалуй, самый продуктивный и информированный аналитик Минг-Чи Куо, знавший о будущих продуктах компании Apple едва ли не больше всех остальных, решил сменить специализацию. Об этом сообщает китайская деловая газета China Times. Куо, числившийся в штате консалтинговой фирмы KGI Securities, покинул ее 27 апреля, чтобы смыть с себя клеймо «актера одной роли» и сосредоточиться на новых для себя областях.
Отчеты Минг-Чи Куо относительно будущих продуктов Apple на протяжении многих лет являлись основой для новостных материалов тематических изданий. Благодаря источникам в цепях поставок Куо удавалось оставаться информированным практически по любому вопросу касательно Apple, регулярно предлагая на суд профессиональной общественности прогнозы, имевшие обыкновение сбываться.
Последний прогноз, который Куо успел сделать в должности ведущего аналитика KGI Securities, касается 6,1-дюймового iPhone. По словам эксперта, Apple оснастит новинку ударостойким дисплеем, выполненным по технологии CGS, позволяющей разместить сенсор прямо в защитном стекле. Такое решение позволит сократить толщину дисплея и сделать его прочнее. Цена будущей новинки, уверен Куо, составит в районе 550-650 долларов.
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