МТС запустила в Ленобласти сервис консультаций с врачами через смартфон

Ленобласти. МТС и сеть клиник «Медси» начали сотрудничество в сфере «цифровой медицины». Первым совместным продуктом компаний стало одноименное приложение SmartMed для дистанционных консультаций с врачами и хранения электронной медицинской карты в защищенном сегменте «облака» #CloudMTC с моментальным доступом со смартфона. В середине апреля приложение стало доступно жителям Санкт-Петербурга

Как пояснили в МТС, приложение позволяет получать консультации с врачами МЕДСИ по видеосвязи или в чате, находясь в любой точке мира; вызывать врача на дом, в том числе неотложную помощь, и записываться на очные приемы в клиники МЕДСИ; хранить медицинские данные в смартфоне, оставаясь уверенным в их защищенности. В приложении доступна актуальная информация о клиниках и врачах МЕДСИ, история обращений за консультациями онлайн и офлайн (с момента регистрации в SmartMed), все сохраняемые пациентом или направляемые врачом документы, включая назначения и результаты анализов.

«К телемедицинской программе МТС и МЕДСИ уже подключены не только терапевты и педиатры, но и врачи других наиболее популярных специальностей — аллергологи, лоры, гастроэнтерологи, эндокринологи, кардиологи и другие. Количество профильных специалистов, консультирующих онлайн, продолжит расширяться: только в ближайший месяц список специальностей планируется увеличить до более чем 20», — рассказали в МТС.

Персональные данные клиентов SmartMed хранятся в защищенном сегменте облачной инфраструктуры #CloudMTC. Для защиты данных используется комплекс специализированных решений безопасности, аттестованных по требованиям ФСТЭК (Федеральной службы по техническому и экспортному контролю), в том числе системы сертифицированной криптографической защиты каналов связи, антивирусной защиты, противодействия угрозам несанкционированного доступа и анализа уязвимостей.

В каких ситуациях пригодится телемедицинское приложение?

Профилактика заболеваний: как не простудиться в холодный сезон, как предотвратить обострение хронических заболеваний, как избежать частых головных болей и т.п. ; Консультация по характеру заболевания: врач поможет подготовиться к очному приему и определить, к какому специалисту записаться и какие исследования провести предварительно; Расшифровка анализов: не нужно идти в клинику, чтобы узнать результаты исследований; Консультация по ранее назначенной терапии с лечащим врачом, у которого пациент был на приеме в клинике; Второе мнение: не выходя из дома, можно получить альтернативную оценку здоровья; Мониторинг: ваш лечащий врач сможет отслеживать показания с носимых устройств, реагировать на критичные отклонения, давать рекомендации по корректировке нагрузки (например, спортивной) и пр. Общие вопросы ухода и wellness: как правильно купать ребенка; как вести себя с пожилыми близкими, ограниченными в движении; какие бывают схемы питания и другие.