Китайские компании будут контролировать эмоции сотрудников

Новую технологию уже используют 10 фирм. Их работники носят специальный головной убор со встроенными сенсорами мозговых волн, которые передают системе данные о мозговой активности человека. Как отмечают специалисты, технология позволяет различить практически весь спектр человеческих эмоций. Если, например, у работника депрессия, ему дают больше перерывов. Если кто-то задремал, то система подает тревожный сигнал. Предполагается, что с помощью этой технологии компании сумеют оптимизировать график работы персонала и добиться увеличения прибыли.