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Китайские компании будут контролировать эмоции сотрудников
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Китайские компании будут контролировать эмоции сотрудников 

Авторадио 24 минуты назад
Новую технологию уже используют 10 фирм. Их работники носят специальный головной убор со встроенными сенсорами мозговых волн, которые передают системе данные о мозговой активности человека. Как отмечают специалисты, технология позволяет различить практически весь спектр человеческих эмоций. Если, например, у работника депрессия, ему дают больше перерывов. Если кто-то задремал, то система подает тревожный сигнал. Предполагается, что с помощью этой технологии компании сумеют оптимизировать график работы персонала и добиться увеличения прибыли.
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