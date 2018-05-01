Сотрудники СК России помогли поисковикам межрегионального объединения «Костер» установить родственников без вести пропавшего солдата, погибшего на Кривцовских высотах Болховского района Орловской области в годы Великой Отечественной войны.
Рядовой Сорокин Иван Романович, 1908 г.р., уроженец Челябинской области, был найден поисковиками МПО «Костер» 25 апреля 2018 года и опознан по записке из медальона.
Сотрудники следственного управления по Орловской области при содействии коллег из управления по взаимодействию со СМИ СК России, следственного управления по Челябинской области в кратчайшие сроки установили родственников солдата и организовали их прибытие в Болховский район, где 5 мая 2018 года на Кривцовском мемориале состоится перезахоронение рядового Ивана Сорокина и его боевых товарищей.
Сообщение СКР помог найти родственников погибшего на Кривцовских высотах воина появились сначала на РИА 57.