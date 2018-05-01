СКР помог найти родственников погибшего на Кривцовских высотах воина

Сотрудники СК России помогли поисковикам межрегионального объединения «Костер» установить родственников без вести пропавшего солдата, погибшего на Кривцовских высотах Болховского района Орловской области в годы Великой Отечественной войны.

Рядовой Сорокин Иван Романович, 1908 г.р., уроженец Челябинской области , был найден поисковиками МПО «Костер» 25 апреля 2018 года и опознан по записке из медальона.

Сотрудники следственного управления по Орловской области при содействии коллег из управления по взаимодействию со СМИ СК России, следственного управления по Челябинской области в кратчайшие сроки установили родственников солдата и организовали их прибытие в Болховский район, где 5 мая 2018 года на Кривцовском мемориале состоится перезахоронение рядового Ивана Сорокина и его боевых товарищей.