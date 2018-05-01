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Названы главные отличия тонкой дипломатии Путина от политики Запада
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Названы главные отличия тонкой дипломатии Путина от политики Запада 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Дипломатия российского лидера Владимира Путина сильно отличается от политики Запада тем, что в ней нет морализаторства и деления лидеров на «хороших» и «плохих», пишет французское издание Boulevard Voltaire.
Издание анализирует ситуацию с планами России поставлять Сирии комплексы С-300. Это логичный шаг после агрессии американских, французских и британских военных против Сирии, передает ИноТВ содержание статьи Boulevard Voltaire.
В то же время, продолжает автор, количество перехваченных сирийцами ракет свидетельствует о том, что их противовоздушная оборона находится вовсе не в катастрофическом положении. Кроме того, воздушное пространство Сирии время от времени нарушает Израиль, однако большинство западных стран это почему-то не беспокоит. «Похоже, все уже привыкли, что над Израилем международное право не властно», — замечает автор публикации.
Дамаск надеется на поставки С-300 уже не один год, однако Израиль всегда выступал против. Именно к мнению Тегерана, считает автор статьи, Россия прислушивалась все это время, откладывая поставки.
«Дипломатия Путина сильно отличается от дипломатии западного мира, который иногда вполне себе ею вдохновляется: никакого морализаторства и лидеры не разделяются на хороших и плохих. Есть союзники, которых не бросают, но разговор ведется со всеми, даже с теми, кто нападает на его союзников», — пишет автор статьи.
Решение о поставке комплексов — сигнал для коалиции, которая не должна принимать за чистую монету любую провокацию с химоружием в Сирии, говорится в статье.
На российских базах в Сирии стоят комплексы С-400, но о том, чтобы поставить сирийцам именно эти «крайне эффективные» ракеты, речи никогда и не шло, иначе это вызвало бы огромный гнев Израиля и США и «могло бы стать поводом к войне», пишет издание. «Путин умеет играть в шахматы, но никому не хочет ставить мат, кроме исламистов, конечно. И именно благодаря этой тонкой дипломатии на сегодняшний день он единственный глава государства, который может говорить со всеми действующими лицами в сирийском вопросе», — заключает Boulevard Voltaire.
Ранее сообщалось, что Россия уже в ближайшее время может начать поставку зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300 «Фаворит» в Сирию. Однако тогда же глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не может назвать решенным вопрос о поставках С-300 в Сирию.
Газета ВЗГЛЯД подробно анализировала победу сирийских ПВО над американскими ударными ракетами.
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