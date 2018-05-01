Танцы, лебеди, футбол. В «Царицыно» открыли летний сезон

Летний сезон стартовал 1 мая в столичных парках. Свою программу подготовили и в музее-заповеднике «Царицыно». Корреспондент «ВМ» встретил лето вместе с посетителями парка.

Уже с утра в «Царицыно» многолюдно. Бегуны, мамы с детьми и иностранные туристы, изумленные местными красотами. На Верхнем Царицынском пруду идут последние приготовления к традиционному выпуску птиц после зимовки. Лебеди, гуси и утки под аплодисменты зрителей неспешно выпрыгнули из вольера прямиком в прохладную воду.

— Зимой, когда вода в пруду замерзает, птиц перевозят в специальный питомник, — объяснила администратор отдела рекреационных услуг парка Светлана Куприянова, — Это нужно для того, чтобы в холода они не погибли. Наши птицы с радостью встречают лето, когда приходит пора вернуться в Верхний Царицынский пруд.

Ближе к полудню началось главное спортивное событие дня. На обновленном мини-футбольном поле восемь команд поспорили за звание победителя чемпионата по мини-футболу на кубок музея-заповедника «Царицыно» между сборными работников культуры. Несмотря на статус товарищеского турнира, ни одна из команд не собиралась подходить к делу «спустя рукава».

— Наша команда «Старожилы Царицыно» составлена из местных жителей, — рассказал участник футбольных баталий Александр Исаев . — Мы регулярно тренируемся, отрабатываем комбинации, реализуем свои тактические задумки. Здорово, что в парке появилось обновленное мини-футбольное поле, играть на нем комфортно.

За звание сильнейших бились и сборная Департамента культуры, московских библиотек и культурных центров. Первый символический удар по мячу наносит генеральный директор музея-заповедника Елизавета Фокина . Со стартовым свистком дружба временно отходит на второй план. Футболисты стараются играть корректно, но без жестких стыков все равно не обходится. Отбитый вратарем мяч, точный дальний пас, атака на скорости, каждое действие на поле публика встречала с восторгом. Матчи проходили стремительно, формат соревнований предусматривал один тайм длиной в 10 минут. Забить много голов при таких исходных — задача не из простых. Первый мяч зрители увидели только во второй игре, в ворота команды «Москино» его отправил капитан команды музея-заповедника «Царицыно» Филипп Шенгелия, который вне поля работает в парке юристом.

Активности приготовили и на знаменитой Царицынской танцплощадке. Горожане почтенного возраста обожают это место. Здесь они могут вспомнить молодость и сплясать под шлягеры прошлых лет. На сцене появляется одна из активных участниц танцевальных мероприятий Лилия Лукаш. К зрителям она выходит в роскошном алом платье и элегантной белой шляпе. Постепенно в танец вовлекаются и другие пожилые москвичи.

⁃ На этой площадке царит духоподьемная атмосфера, — рассказала нам Лилия Лукаш. — Здесь наша инициативная группа собирается уже пять лет. Нас сблизила любовь к танцам и желание помогать друг другу. В ближайшее время посетителей «Царицыно» ждут приятные изменения. Здесь появится новая парковая мебель и обновленная навигация на русском, английском и китайском языках. С ее помощью гости не заблудятся на огромной территории. На карты будут нанесены названия улиц, обозначены памятники природы и отдельные архитектурные объекты, чего ранее никогда не было. Изменится и дизайн точек общественного питания. Вместо рисунков будут использованы зеркальные поверхности, в которых будут отражаться красоты музея-усадьбы. Неизменно одно — потрясающая атмосфера этого места, которая вновь и вновь притягивает москвичей и гостей города. ПРЯМАЯ РЕЧЬ Елизавета Фокина, генеральный директор музея-заповедника «Царицыно»: — Лето является для нас самым ярким сезоном. Традиционно открытие этого сезона проходит 1 мая. К этой дате мы готовим всю инфраструктуру парка ко встрече с посетителями. В этом году мы открываем несколько наших точек проката в обновленном дизайне, начали работу восемь новых спортивных площадок как для молодого, так и для старшего поколения. Дизайн с использованием зеркальных поверхностей для точек общепита мы выбрали не случайно. Нам кажется, что самое главное в «Царицыно» — это дворцово-парковый комплекс, поэтому никакие наши объекты инфраструктуры не должны мешать посетителям наслаждаться нашей архитектурой.

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