СМИ: бывший постпред Красноярского края найден мертвым

По неофициальной информации, чиновник упал с высоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет Life, тело обнаружил помощник Латышева. По неофициальной информации, чиновник упал с высоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

СУ СК РФ по Московской области подтвердили факт обнаружения тела 49-летнего мужчины, не называя его имени.

«На теле мужчины имелась ссадина на лбу. Назначено проведение экспертизы с целью установления причины смерти», — добавили в ведомстве.

В настоящее время СК проводит доследственную проверку по факту произошедшего.