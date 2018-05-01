СМИ: бывший постпред Красноярского края найден мертвым 

По неофициальной информации, чиновник упал с высоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В Одинцовском районе Подмосковья найден мертвым экс-глава постпредства Красноярского края при правительстве РФ Михаил Латышев. Его тело нашли в коттеджном поселке «Лесные дали-2».
Как уточняет Life, тело обнаружил помощник Латышева. По неофициальной информации, чиновник упал с высоты, находясь в состоянии алкогольного опьянения.
В СУ СК РФ по Московской области подтвердили факт обнаружения тела 49-летнего мужчины, не называя его имени.
«На теле мужчины имелась ссадина на лбу. Назначено проведение экспертизы с целью установления причины смерти», — добавили в ведомстве.
В настоящее время СК проводит доследственную проверку по факту произошедшего.