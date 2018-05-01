«Давайте прикинемся ЛДПР» — участников «Монстрации» не пустили на нижегородское празднество 1 мая

Провести «Монстрацию» в Нижнем Новгороде так и не дали. Мы писали, что организаторы мероприятия пригласили желающих прийти на общегородское торжество со своими плакатами, которые были заготовлены для «Монстрации». Они думали, что если разрешено прийти всем нижегородцам, то их тоже пустят. Эта задумка возникла в связи со сложными условиями от администрации города и отказе в площадке. Однако даже такое проведение акции абсурда власти города не допустили.

Уже прошёл митинг профсоюзов, концерт ансамбля «Второе дыхание» в самом разгаре, а участников «Монстрации» так никто и не видел. Если они и решили немного припоздниться, то уже явно переборщили. Почти весь народ разошёлся с площади, а у металлодетекторов стоит кучка людей. Оказалось, что это и были участники этой акции, которых не пускают сотрудники полиции.

— Не пустили нас и плакаты разворачивать запретили, — говорит один из участников «Монстрации». — Сказали, что «только попробуйте и вам того…»

Людей на акцию абсурда собралось немного — несколько десятков. От площади Народного единства они пошли по Рождественской — дошли до площади Маркина, а сотрудники полиции уже здесь. Новые полицейские продолжают подходить. Раскрывать плакаты так и не разрешили.

Одна сотрудница полиции вела «незаметную» съёмку — вдруг что-нибудь «выкинут»!

Участники «Монстрации» посмеиваются над ситуацией и над её неразъяснением.

— Давайте прикинемся ЛДПР , — предлагает один молодой человек.

— Да не, у них время забронировано до часу, хотя они почему-то ушли. Всё равно не пустят, — отвечает другой.

Собравшись на площади Маркина, ребята так и не смогли продемонстрировать свои плакаты. Сотрудники полиции были рядом и внимательно наблюдали за ними. Если кто-то пытался раскрыть плакат, то служащие тут же направлялись к нему с просьбой убрать рисунок.

Забавной оказалась ещё одна сцена. Пожилой мужчина тоже был с плакатом, но в группу участников «Монстрации» не входил. Он спокойно ел мороженое и наблюдал за происходящим со стороны. Один сотрудник полиции подошёл к нему с требованием убрать плакат. Мужчина отказался.

— Уберите плакат, пожалуйста, — произносит капитан.

— Вот так показал, а вот так нет, — отвечает мужчина, перевернув плакат. — Вот так же я никому не мешаю. Можно же так, я же не показываю?

Так и разошлись участники «Монстрации», которую не дали провести в этом году.

Мы рассказали и показали как прошёл митинг профсоюзов и как погуляли нижегородцы 1 мая на площади Народного единства.