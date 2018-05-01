Новые средства разминирования представят на международном форуме «Армия‑2018»в Подмосковье

На международном военно-техническом форуме «Армия-2018» в Подмосковье представят новейшие средства разминирования и поиска взрывоопасных предметов, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Международный военно-технический форум «Армия-2018» и международный форум «Неделя национальной безопасности» пройдут на базе одной из ведущих выставочных площадок России — «Патриот Экспо» — а также на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка с 21 по 26 августа 2018 года.

«В рамках форума будет продемонстрированы уже существующие и перспективные средства инженерной разведки. В том числе новейшие технические средства, работа которых основана на совмещении физических принципов поиска, обнаружения и идентификации взрывоопасных предметов в различных укрывающих, средах», — говорится в сообщении.

Среди них подповерхностный обнаружитель ППО-2И, который позволяет находить мины и самодельные взрывные устройства как в металлических, так и в диэлектрических корпусах на глубинах до 70 сантиметров с определением глубины залегания и селекцией металлов на цветные и черные.

Также будут продемонстрированы глубинный металлодетектор МГ-1И, предназначенный для обнаружения боеприпасов на глубинах до 5 метров, перспективный индукционный миноискатель ИМП-3, который позволяет обнаруживать взрывные устройства в водной среде на глубинах до 10 метров.

Посетителям форума представят переносной магнитометрический бомбоискатель МБИ-П2, предназначенный для обнаружения ферромагнитных объектов типа невзорвавшихся боеприпасов и других взрывоопасных предметов в земле, воде и под водой и конденсаторный взрывной прибор ТПВК-43, предназначенный для взрывания электрическим способом противопехотных осколочных мин и зарядов взрывчатых веществ.