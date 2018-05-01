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Госдеп США не намерен передавать МАГАТЭ документы по ядерной программе Ирана
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Госдеп США не намерен передавать МАГАТЭ документы по ядерной программе Ирана 

Газета.Ru 51 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Американская сторона не намерена передавать МАГАТЭ (Международному агентству по атомной энергии) документы, якобы свидетельствующие о наличии у Ирана секретной ядерной программы, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа США.
"Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, мы адресуем вас к ним", — заявили в ведомстве.
Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон сказал, что заявления израильского премьера Биньямина Нетаньяху о секретной ядерной программе Ирана говорят о необходимости сохранения ядерной сделки со страной.
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