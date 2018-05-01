Москвичи любят кактусы и сирень. Что приготовил праздник цветов

В саду Эрмитаж 1 мая проходит «День цветов». На территории парка разбиты цветочные лавки, где москвичи могут приобрести пионы, тюльпаны, ирисы и другие цветы.

Помимо душистых букетов, горожанам предлагаются и цветы в горшках. Самыми популярными среди них стали кактусы.

— Они непривередливы, ухаживать за ними легко, — говорит хозяйка цветочной лавки Наталья Хлебодарова. — Поэтому, с нынешним ритмом жизни люди предпочитают украшать дом или рабочее место кактусами или хлорофитумом.

Не менее популярными оказались сирень, пионы и гиацинты. Их, объясняют флористы, сейчас в столице мало, а жителям мегаполиса очень хочется настоящей весны.

— Сирень уже разобрали, ждем следующую партию цветов со склада, — говорит флорист Анна Зимина. — Мы, конечно, знали, что именно сирень, как символ весны, будет нарасхват. Но спрос оказался еще выше.

Кроме этого, гостям фестиваля предлагается поучаствовать бесплатном мастер-классе по составлению букетов и бутоньерок, рисованию акварелью и мелками.

На импровизированной сцене на траве для москвичей классическую музыку исполняет струнный ансамбль «Nota bene».

— Погода сегодня что надо, сад благоухает, и музыка подходящая — именно такого праздника хочется в первый майский день, — поделилась москвичка Ольга Давыдова. — Теперь, наконец, появилось осознание, что скоро лето!

Праздник продлится до 19:00.

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