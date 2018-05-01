Премьер-министр Венгрии представил состав нового правительства

ТАСС , 1 мая. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан представил членам правящей коалиции из партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии состав нового правительства страны, в котором появятся пять новых министров. Об этом сообщило во вторник венгерское агентство MTI со ссылкой на пресс-секретаря главы венгерского кабинета министров Берталана Хаваши.

Новые министры будут приведены к присяге на учредительном заседании Государственного собрания (парламента) 8 мая. Глава парламентской фракции правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Гергей Гуляш станет министром в канцелярии премьер-министра, Антал Роган сохранит пост главы кабинета премьер-министра. Жольт Шемьен останется заместителем премьер-министра по вопросам диаспор за рубежом, министром внутренних дел — Шандор Пинтер, министром юстиции — Ласло Трочани, министром иностранных дел и внешнеэкономических связей — Петер Сийярто , министром по делам расширения АЭС «Пакш» — Янош Шули.

В правительстве также появятся новые лица и министерства. Тибор Бенко станет министром обороны, Миклош Каслер — министром трудовых ресурсов, бывший министр национальной экономики Михай Варга продолжит работать в правительстве министром финансов, Андреа Бартфаи-Магер станет министром без портфеля по управлению национальными активами, Иштван Надь — министром сельскохозяйственного развития, Ласло Палькович — министром по делам высшего образования и инноваций.

Очередные всеобщие выборы в Государственное собрание прошли в Венгрии 8 апреля. Правящая коалиция из партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьер-министром Виктором Орбаном победила на выборах и получила конституционное большинство в две трети мест в парламенте: 133 из 199 депутатских мандатов. Виктор Орбан впервые возглавил кабинет министров Венгрии в 1998-2002 годах, и сейчас занимает пост премьер-министра с 2010 года. Победа на выборах 2018 года позволила ему встать у руля правительства в четвертый раз.