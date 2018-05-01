Три часа в день на соцсети и «Князь в Шарике»: итоги недели в картинках

В Рунете неоднозначно завершилась воскресная акция в поддержку мессенджера Telegram и свободы Рунета. Одни приняли в ней участие, запустив из окна своего дома один или несколько бумажных самолетиков, а другие принялись отвешивать по этому поводу язвительные шутки.

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Изучая сайт госзакупок, муниципальный депутат Евгений Белавский заметил, что управляющая компания планирует положить плитку и бордюрный камень у теннисной площадки по второму разу. В итоге парламентарию удалось помешать коммунальщикам дважды провести тендер на 3 миллиона рублей.

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Сотрудники краснодарской полиции устроили дебош в продуктовом магазине, когда им отказались продавать алкоголь.

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Тем временем, уральских кадетов заставили маршировать в летней обуви по снегу.

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На волне борьбы Роскомнадзора с Telegram петербургский депутат Андрей Анохин подготовил законопроект, согласно которому доступ в социальные сети может быть ограничен тремя часами в день.

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Светлейший князь Баков «подрался с ментами» в Шереметьево — он сообщил об этом в Фейсбуке, не вдаваясь в подробности и назвал это своим «маленьким секретом».

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Шел десятый день битвы РКН и Telegram, когда глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал о небольших перебоях в работе мессенджера в Чечне.

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А днем позже интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев признал бессилие Роскомнадзора в отношении Telegram.

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И напоследок новости медицины: уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова попросила спасти от контрсанкций лекарства и медтехнологии.

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Арт-ридус желает вам хороших праздников, прогулок и теплого общения с близкими!