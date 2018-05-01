Инопланетяне, пенсионеры и кладбища: необычные города отовсюду

Без сомнения, в каждом городе есть своя изюминка, которой гордятся местные жители и интересуются туристы. Однако некоторые города выбиваются из общего списка лишь фактом своего существования и их уникальность не вызывает сомнения.

Технологичный город-призрак

В американском Нью-Мехико на площади 50 кв. км расположился уникальный город с развитой инфраструктурой, больницами и школами, но в котором не живут люди. Город был создан с целью тестирования транспортных и энергетических новинок, выступая одним большим центром ряда инновационных технологий. Бюзинген-ам-Хохрайн

Этот город в Германии расположился на границе с Швейцарией и подчиняется укладам двух государств. Формально он принадлежит Германии, но расплатиться за покупки здесь можно швейцарскими франками, а местная футбольная команда предпочитает представлять интересы Швейцарии на различных состязаниях. Те-Виллиджис

Этот город с населением 100 тысяч граждан буквально создан для пенсионеров и власти официально запретили проживать здесь лицам, младше 19 лет. Дети не могут оставаться здесь дольше одного месяца, а большинство граждан являются пожилыми. Однако здесь развита вся необходимая инфраструктура и даже сеть развлечений, например, здесь функционируют казино и клубы. Матмата

В небольшом городе Туниса под названием Матмата располагается наибольшая сеть пещерных домов, в которых живут люди. У них есть возможность перебраться в наземные жилища, но никто этого не делает, что может означать, что людям нравится такое место жительства. Колма

В городе, который принадлежит штату Калифорния, разместилось 17 кладбищ, поскольку решением властей все могилы из Сан-Франциско были перевезены сюда. На каждого живого местного жителя в сумме приходится около тысячи покойников, а раньше здесь проживали исключительно те, кто предоставлял ритуальные услуги. Однако со временем сюда переехали представители других профессий, которые отмечают, что ничуть не жалеют о своем выборе. Миракл-вилидж

Во Флориде есть отдаленный город, где не проживают несовершеннолетние, поскольку здесь живут люди, осужденные за педофилию. Населенный пункт появился в 2009, поскольку по местным законам подобным осужденным нельзя приближаться ближе, нежели на 300 метров непосредственно к местам, где могут находиться дети. Розуэлл

Американский город получил мировую известность в 1947 году, когда, якобы, здесь потерпел крушение НЛО. С тех пор город стал ассоциироваться с инопланетянами, и местные сделали это своей фишкой. Здесь часто встречаются плакаты с изображением инопланетных кораблей и даже здание McDonald’s имеет форму летающей тарелки.]]>