Депутаты британского парламента приступили к обсуждению «поправок Магнитского»

ЛОНДОН, 1 мая. / ТАСС /. Депутаты Палаты общин британского парламента приступили во вторник к обсуждению так называемых поправок Магнитского к Закону о санкциях и противодействию отмывания денег. Изменения в закон, который изначально был разработан в верхней палате парламента, Палате лордов, предложены министерством иностранных дел Великобритании

Представляя поправки, заместитель главы британского МИД Алан Данкан заявил, что они «вводят санкции за грубые нарушения прав человека, которые сегодня широко известны как „поправки Магнитского“. При этом он обратил внимание, что поправки стали результатом совместной работы как Консервативной, так и оппозиционной ей Лейбористской партии , а также других политических сил.

»Это очень важный момент для этой палаты и для зашиты прав человека, которую Великобритания всегда с гордостью демонстрирует, — сказал Данкан. — Все партии вместе нашли консенсус для того, чтобы гарантировать надлежащие законодательные полномочия для решения проблемы серьезных нарушений прав человека".

Поправки подразумевают не только заморозку активов тех, кто причастен к грубому нарушению прав человека, но и отказ им в визах на въезд в Великобританию, а также публикацию их имен.

"Великобритания становится все более привлекательной для каждого мошенника и коррупционера, которые хотят отмыть свои грязные деньги в этой стране. Наша поправка нашла поддержку среди всех оппозиционных партий и многих депутатов, поддерживающих правительство. Если [премьер-министр] Тереза Мэй всерьез говорит о том, что в Великобритании «нет места для этих людей или их денег», то она и ее правительство должны приветствовать принятие этой поправки", — сказала депутат от оппозиционной Лейбористской партии Маргарет Ходж.

Раскрытие владельцев офшорных счетов

Еще одна поправка, предложенная британским МИД, обязывает раскрывать имена владельцев офшорных счетов, в том числе граждан РФ, на британских заморских территориях. Начать эту практику предложено 31 декабря 2020 года.

По данным неправительственной организации Global Witness, объем средств российских граждан на британских офшорах достигает £34 млрд ($47 млрд). При этом £30 млрд ($41,5 млрд) лежат на офшорных счетах лишь одной территории — Британских Виргинских островов, — написала газета The Sunday Times , которая привела эту статистку. Сторонники нового законодательства утверждают, что такая секретность делает возможным отмывание денег, что, в свою очередь, способствует росту преступности и коррупции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «заявлениями от лукавого» призывы британской стороны к своим регуляторам о необходимости раскрытия информации о бенефициарах компаний, зарегистрированных на британских территориях, среди которых есть российские бизнесмены. Он обратил внимание на то, что Великобритания занимает несколько двуличную позицию в плане противодействия отмыванию нелегальных доходов — с одной стороны, участвует во всех международных конвенциях, а с другой стороны, фактически предоставляет на своей территории возможность пользования финансовыми и налоговыми лазейками. Песков напомнил, что соответствующие органы РФ в сотрудничестве с международными подразделениями ведут с нечистыми деньгами и доходами «непримиримую борьбу».

Газета The Daily Telegraph подчеркнула, что обсуждение поправок происходит на фоне ухудшения отношений между Великобританией и Россией. В этой связи издание отметило, что парламентский комитет казначейства ранее информировал — британская недвижимость общей стоимостью £4,4 млрд ($6 млрд), как полагают, была приобретена на средства сомнительного происхождения. При этом 20% от всех сделок, как отмечается в статье, были заключены российскими гражданами.