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Депутаты британского парламента приняли «поправку Магнитского»
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Депутаты британского парламента приняли «поправку Магнитского» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
ЛОНДОН, 1 мая. /ТАСС/. Депутаты британского парламента приняли во вторник «поправку Магнитского», предусматривающую введение санкций за грубые нарушения прав человека. Поправка к Законопроекту о санкциях и противодействии отмыванию денег, внесенная министерством иностранных дел Соединенного Королевства, была принята без голосования.
Так называемая поправка Магнитского соответствует принятому в США одноименному закону, который позволяет замораживать активы и запрещает выдачу виз иностранным чиновникам, причастным к коррупции и нарушениям прав человека.
"Это очень важный момент для этой палаты и для зашиты прав человека, которую Великобритания всегда с гордостью демонстрирует", — сказал заместитель главы Форин офиса Алан Данкан, представляя поправку. «Все партии вместе нашли консенсус для того, чтобы гарантировать надлежащие законодательные полномочия для решения проблемы серьезных нарушений прав человека», — добавил он, обратив внимание, что эта инициатива стала результатом совместной работы как Консервативной, так и оппозиционной ей Лейбористской партии, а также и других политических сил. Поправка подразумевают также, что имена лиц, причастных к грубым нарушениям прав человека, будут обнародованы.
Теперь документ, который во вторник был принят в третьем чтении, поступит на рассмотрение членов верхней палаты парламента, Палаты лордов. Силу закона он обретет после того, как обе палаты согласуют текст законопроекта до последней запятой, после чего он поступит королеве Елизавете II, чтобы она выдала на него так называемую королевскую санкцию.
"Акт Магнитского" был принят Конгрессом США и подписан президентом Бараком Обамой в декабре 2012 года. Документ предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц. В их числе сотрудники силовых ведомств, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти в ноябре 2009 года в московском следственном изоляторе «Матросская тишина» юриста британского фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского.
Россия расценила «акт Магнитского» как вмешательство в ее внутренние дела. МИД РФ назвал документ «недружественным и провокационным».
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