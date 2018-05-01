Демонстранты в Лондоне выступили против экономии правительства и расизма

В демонстрациях в британской столице, как следует из сообщений организаторов, принимают участие, прежде всего, те, кто недоволен политикой экономии правительства, предусматривающей сокращение расходов, в том числе на социальную сферу. Они идут маршем от сквера Clerkenwell Green до Трафальгарской площади, где в ближайшие минуты начнется митинг, в котором примут участие представители оппозиционных партий и профсоюзов.

Не менее важной, чем социальная тематика, для митингующих будет и тема расизма: к протестующим примкнут те, кого затронул недавний скандал вокруг так называемого «поколения Windrush», стоивший поста главе МВД Амбер Радд.

После Второй мировой войны выходцев из Африки и с Карибских островов активно приглашали в Великобританию , чтобы возместить нехватку рабочей силы. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание. А когда в распоряжение британских СМИ попали документы, свидетельствующие о том, что МВД устанавливало целевые показатели числа депортаций, министру внутренних дел не оставалось ничего иного, кроме как уйти в отставку.

Представители «поколения Windrush», их родственники и сочувствующие будут участвовать в митинге на Трафальгарской площади, как и те, кого коснулся пожар в социальном жилом доме Grenfell Tower, произошедший год назад. Тогда погибли более 70 человек, а причины пожара официально пока не установлены, хотя многочисленные нарушения, допущенные при строительстве, ремонте и эксплуатации здания уже выявлены.