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Демонстранты в Лондоне выступили против экономии правительства и расизма
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Демонстранты в Лондоне выступили против экономии правительства и расизма 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН, 1 мая — РИА Новости, Мария Табак. Британцы отмечают 1 Мая традиционными для этого дня демонстрациями.
В демонстрациях в британской столице, как следует из сообщений организаторов, принимают участие, прежде всего, те, кто недоволен политикой экономии правительства, предусматривающей сокращение расходов, в том числе на социальную сферу. Они идут маршем от сквера Clerkenwell Green до Трафальгарской площади, где в ближайшие минуты начнется митинг, в котором примут участие представители оппозиционных партий и профсоюзов.
Не менее важной, чем социальная тематика, для митингующих будет и тема расизма: к протестующим примкнут те, кого затронул недавний скандал вокруг так называемого «поколения Windrush», стоивший поста главе МВД Амбер Радд.
После Второй мировой войны выходцев из Африки и с Карибских островов активно приглашали в Великобританию, чтобы возместить нехватку рабочей силы. Недавно выяснилось, что многие родственники тех, кто приехал в Соединенное Королевство с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты: некоторые были вынуждены уехать, другим приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание. А когда в распоряжение британских СМИ попали документы, свидетельствующие о том, что МВД устанавливало целевые показатели числа депортаций, министру внутренних дел не оставалось ничего иного, кроме как уйти в отставку.
Представители «поколения Windrush», их родственники и сочувствующие будут участвовать в митинге на Трафальгарской площади, как и те, кого коснулся пожар в социальном жилом доме Grenfell Tower, произошедший год назад. Тогда погибли более 70 человек, а причины пожара официально пока не установлены, хотя многочисленные нарушения, допущенные при строительстве, ремонте и эксплуатации здания уже выявлены.
Еще одной важной темой митингов станет Brexit, а точнее права различных слоев населения после выхода Великобритании из ЕС. Как ожидается, в митинге примут активное участие живущие в стране граждане ЕС, вопрос о статусе которых после Brexit пока сохраняется.
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