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Расчеты противотанковых пушек ЗИС-3 проведут праздничные салюты 9 мая в городах на юге России
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Расчеты противотанковых пушек ЗИС-3 проведут праздничные салюты 9 мая в городах на юге России 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Праздничные салюты пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Астрахани, Севастополе, Керчи, Симферополе и Новороссийске.
9 мая с.г. в ознаменование 73-й годовщины Победы Советского народа в Великой Отечественной войне салютные расчеты артиллерийских подразделений Южного военного округа (ЮВО) произведут более 3 тыс. фейерверочных и около 1,5 тыс. холостых артиллерийских выстрелов. Праздничные салюты пройдут в Ростове-на-Дону, Волгограде, Владикавказе, Ставрополе, Новочеркасске, Астрахани, Севастополе, Керчи, Симферополе и Новороссийске.
Салюты будут проведены 30-ю залпами с темпом в 30 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров. Жители городов смогут увидеть девять видов праздничных салютов («Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Подсолнух», «Волна-3», «Вега-1,2,4» различных модификаций), представленных в семи цветовых гаммах (серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый).
При проведении салютов будет задействовано более 350 военнослужащих, около 90 единиц орудий различных типов, в том числе 122-мм гаубицы Д-30, 76-мм дивизионные пушки ЗИС-3 (34 шт.), салютные пусковые установки 2А30, 2А30М, 2А85, 105 и 125 мм фейерверочные комплексы «Радуга».
Специальное программное обеспечение, которым оснащены салютные установки, позволяет проектировать и моделировать сценарий салюта, что позволяет добиться бесконечного разнообразия картин и сделать салют красочным и интересным. Разнокалиберность фейерверочных выстрелов и различный угол их запуска позволяют создать в небе особые эффекты, которые обеспечиваются различной высотой (этажностью) разрывов.
В настоящее время личный состав занимается техническим обслуживанием и подготовкой орудий, отрабатывается порядок действий при выполнении выстрелов и пусков из салютных установок, составляется рисунок и подбирается цветовая гамма салютных залпов.
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